Konkordato başvurularında yeni dönem başladı: Belge zorunlulukları değişti

Konkordato başvurularına ilişkin mali belge sunumunda önemli bir düzenlemeye gidildi. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle birlikte, konkordato talebinde bulunan şirket ve borçluların hazırlayacağı finansal tabloların belirlenen standartlara uygun şekilde düzenlenmesi zorunlu hale getirildi. Düzenlemenin, başvuru süreçlerinde şeffaflığı ve denetim etkinliğini artırmayı amaçladığı belirtildi.

Bağımsız denetime tabi olmayan şirketler de kapsama alındı

Yeni düzenlemeyle birlikte daha önce belirli şirket türleriyle sınırlı olan finansal raporlama çerçevesinin kapsamı genişletildi. 6434 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda artık bağımsız denetime tabi olmayan tüzel kişi tacirler ile diğer borçlular da uygulama kapsamına dahil edildi.

Karara göre bağımsız denetime tabi olmayan tüzel kişi tacirlerin finansal tabloları, “Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı”na göre hazırlanacak. Bunun dışında kalan borçlular ise Vergi Usul Kanunu ve ilgili mevzuata tabi olacak.

Mahkemeye sunulan denetim raporlarında usul değişti

Konkordato başvurularının en kritik belgelerinden biri olan ve şirketin mali durumunu teyit eden "makul güvence veren denetim raporu" konusunda da teknik bir değişikliğe gidildi. Yeni maddeye göre, bu raporun artık mahkemeye iki nüsha olarak sunulması zorunlu hale getirildi.

Bildirim süresi yarıya indirildi

Yönetmelikte yapılan bir diğer önemli değişiklik ise bildirim süreleriyle ilgili oldu. Konkordato talebinde bulunan borçlu ile bağımsız denetim kuruluşu arasında imzalanan sözleşmenin, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’na bildirilme süresi 60 günden 30 güne düşürüldü.

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan bu yönetmelik değişikliği, yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girdi. Düzenleme, özellikle konkordato sürecindeki suistimallerin önüne geçilmesini ve mahkemelerin daha sağlam mali verilerle karar vermesini hedefliyor.