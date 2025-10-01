Konkordato başvurusu yapmıştı! KFC ve Pizza Hut’ın eski işletmecisi iflas etti

KFC ve Pizza Hut’ın Türkiye’deki işletmecisi olan İş Gıda AŞ, konkordato talebiyle başvurduğu mahkemeden olumsuz sonuç aldı.

İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, İş Gıda AŞ ile grup şirketlerinden İshway Gıda Dağıtım AŞ’nin iflasına karar verdi.

İflas kararıyla birlikte şirketin 4,4 milyar TL’lik borcu da resmi olarak kayıtlara geçti.

En büyük alacaklı Yum! Brands

İş Gıda’nın toplam borcunun yaklaşık 1 milyar TL’sinin ise KFC ve Pizza Hut’ın global sahibi olan Yum! Brands’a ait olduğu bildirildi. halktv.com.tr'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, İş Gıda’nın Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı sermayeli bir özel bankaya olan borcunun da 541 milyon TL seviyesinde olduğu açıklandı.

Konkordato süreci ve iflas kararı

İş Gıda, İş Holding ve bağlı şirketler; İşhway Gıda Dağıtım AŞ, Peyman Kuruyemiş Gıda AŞ ile şirketlerin sahibi İlkem Şahin adına geçtiğimiz Şubat ayında konkordato başvurusunda bulunmuştu. Mahkeme ilk etapta 3 aylık geçici mühlet, ardından da 30 Haziran’da 3 aylık kesin mühlet vermişti. 23 Eylül tarihli konkordato komiser raporunda ise grubun amiral gemisi olan İş Gıda AŞ’nin “borca batık” olduğu belirlendi.

Süreç içinde KFC restoranlarının bir bölümü, HD İskender ve Pidem markalarının sahibi HD Holding’e devredildi. Ancak Pizza Hut restoranlarına alıcı çıkmadı. Anlaşma sağlanamaması üzerine Pizza Hut, Türkiye pazarından tamamen çekildi.