Konkordato dalgası kuyumculuğa sıçradı! Türkiye'nin altın devi iflasın eşiğinde

33 yıldır kuyumculuk sektöründe hizmet veren ve 30 ülkeye ihracat yapan Türkiye'nin altın devi İnci Kuyumculuk (İnci Gold), konkordato ilan etti.

Karara göre, alacaklılar ilanın yapılmasından itibaren 7 gün içinde dilekçeyle itiraz edebilecek. Dava dosyası 2025/782 esas numarasıyla kayda alınırken, ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 11 Aralık 2025’te yapılacağı açıklandı.

Altın tasarımlarıyla dikkat çekmişti

1992 yılında kurulan İnci Kuyumculuk, yıllık 600 kilo üretim kapasitesi ve 5 bini aşkın ürün çeşidiyle Türkiye’nin önde gelen altın takı üreticilerinden biri olarak tanınıyor. Sözcü'nün haberine göre, şirket, her ay ürün yelpazesine yaklaşık 150 yeni model ekleyerek tasarım gücüyle dikkat çekiyordu. Pres, döküm ve CNC gibi üretim teknolojilerine yaptığı yatırımlarla öne çıkan İnci Kuyumculuk, bugüne kadar 30’dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdi.

Kuyumculuk sektörünü dünya çapında temsil ediyordu

Grup bünyesindeki Maya Dizayn Kuyumculuk ise 2006 yılından bu yana pazarlama faaliyetleriyle sektörde yer alıyor. Yaklaşık 100 bin ürün çeşidine ulaşan şirket, uluslararası fuarların daimi katılımcısı olarak Türkiye kuyumculuk sektörünü dünya çapında temsil ediyordu.