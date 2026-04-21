Konkordato, iflas ve işyeri kapanması İşsizlik Fonu ödemelerini iki kat artırdı

MEHMET KAYA/ANKARA

EKONOMİ’nin İşsizlik Sigortası Bülteni mart ayı sonuçlarına göre, bu ödemenin yapıldığı kişi sayısına yönelik yaptığı değerlendirmede, önceki yıllarda 4-6 bin kişi bu ödemelerden yararlanırken, 2026 Mart ayı sonu itibariyle bir önceki yıl Mart ayı sonuna göre yararlanan kişi sayısı 13 bin 4 kişi oldu.

Enflasyonun da etkisi olmakla birlikte, Ocak-Mart döneminde ücret garanti fonu ödemeleri bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 194 oranında arttı. Bu arada, fonun tüm giderleri 2026 Ocak-Mart döneminde bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 33,5 artarken, açıklanan Gençliğin Üretim Gücü (GÜÇ) programı ile birlikte aktif işgücü programlarına yapılan ödemeler yüzde 95,5 artarak 18.9 milyar TL oldu.

176 bini aşkın kişi faydalandı

Ücret garanti fonundan, Mart 2026 sonu itibariyle uygulamanın başladığı 2005 yılından bu yana 176 bin 111 kişi yararlandı. Bu kişilerin tamamına 1 milyar 447 milyon 533 bin TL ödeme yapıldı. Fonun diğer ödeme kalemleri dikkate alındığında bu tutar çok önemli görünmüyor. Çünkü 2026 Ocak-Mart döneminde, üç ayda işsizlik sigortası fonundan ödenen tutarlar 27.7 milyar TL düzeyinde. Diğer yandan, çalışanlarına bu ödemelerin yapıldığı firma sayısı az olduğu için oransal değişimler yüksek olsa da bir yıl içinde bu sayının sıradışı artmış olması da dikkate değer bulundu.

Mart ayı sonu itibariyle, işsizlik sigortası fonunun genel giderlerinde de artış aktif işgücü programlarında yoğunlaştı. Yüksek enflasyon ve asgari ücret artışları nedeniyle dönemsel kıyaslamalar tam gösterge niteliği taşımasa da, yeni araçların eklendiği aktif işgücü programlarında yapılan ödeme tutarı yüzde 95 ile yüksek tutarlı ödemeler içindeki en büyük artışı gerçekleştirdi. Çeşitli aktif işgücü programları, işveren sigorta pirim desteği gibi, destek ve teşvik olarak ödemelerin yapıldığı bir diğer yüksek ödeme kaleminde artış yüzde 10,2 düzeyinde gerçekleşti. 2026 birinci çeyrekte bu kapsamdaki ödemeler 23.2 milyar TL düzeyinde gerçekleşti.