Konkordato kararlarında dikkat çeken artış: 7 ayda 2024’ün tamamı geçildi

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Türkiye’de şirketlerin finansmana erişim ve nakit akışı konusunda yaşadığı sıkıntılar, konkordato verilerinde de kendini göstermeye devam ediyor. Ekonomist Prof. Dr. Şenol Babuşçu, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, 2026’nın ilk yedi ayındaki konkordato verilerinin reel sektördeki finansal baskının boyutunu ortaya koyduğuna dikkat çekti.

Babuşçu, “Konkordatoda durum her geçen gün daha da sorunlu hale geliyor” değerlendirmesinde bulunarak, yılın henüz yedi ayında konkordato süreçlerine ilişkin karar sayısının 2024’ün tamamını geride bıraktığını belirtti.

7 ayda 3 bin 529 kararla 2024 yılının tamamı aşıldı

2026 yılının ocak-temmuz döneminde konkordato dosyalarında toplam 3 bin 529 karar verildi. Güncel verilere göre bu toplamın 1.167’sini geçici mühlet, 918’ini kesin mühlet, 1.146’sını ret, 171’ini iflas ve 127’sini tasdik kararları oluşturdu. Böylece yılın ilk yedi ayında ulaşılan toplam, 2024 yılının tamamındaki 3 bin 497 kararın üzerine çıktı.

Bu rakamların 3 bin 529 ayrı şirketin konkordato ilan ettiği anlamına gelmediğini belirtmek gerekiyor. Aynı konkordato dosyası süreç içinde geçici mühlet, kesin mühlet veya tasdik gibi birden fazla mahkeme kararına konu olabiliyor.

Babuşçu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Konkordatoda durum her geçen gün daha da sorunlu hale geliyor 2026’nın sadece ilk 7 ayında 3.529 konkordato kararı alındı. Bu sayı, 2024 yılının tamamındaki 3.497 kararın üzerine çıktı. En fazla konkordato inşaat ve tekstil sektörlerinde. Reel sektörde finansal sıkışıklık giderek derinleşiyor"

Konkordatoda inşaat ve tekstil zirvede

Sektörel dağılımda inşaat ve tekstil dikkat çekiyor. Açıklanan verilere göre konkordato sürecinde yer alan firma ve şahıs sayısı inşaat sektöründe 564’e, tekstilde 419’a ulaştı.

Metal ürün imalatında 166, gıda sektöründe 139, mobilyada 126 ve tarımda 119 firma ve şahsın konkordato sürecinde bulunduğu belirtildi. Nakliye ve akaryakıt istasyonlarında ise sayı 94’er olarak kaydedildi.

İflas kararlarında dikkat çeken artış

Konkordato dosyalarındaki artışın yanı sıra iflas kararlarındaki yükseliş de dikkat çekiyor. 2024’ün ilk yedi ayında 55 olan iflas kararı sayısı, 2025’in aynı döneminde 126’ya, 2026’nın ilk yedi ayında ise 171’e yükseldi.

Konkordato sürecinin yalnızca başvuruda bulunan şirketi değil, söz konusu firmaya mal veya hizmet sağlayan tedarikçileri, KOBİ’leri ve alt yüklenicileri de etkileyebilmesi nedeniyle reel sektördeki finansal sıkışıklığın zincirleme etki yaratabileceği belirtiliyor.

Şirketlerin finansman ve nakit akışı baskısı artıyor

Konkordato, borçlarını zamanında ödemekte güçlük çeken şirketlere, mahkeme denetiminde alacaklılarıyla yeni bir ödeme ve yapılandırma planı oluşturma imkanı sunuyor. Konkordato kararı doğrudan iflas anlamına gelmese de dosyalardaki artış, şirketlerin finansmana erişim, borç ödeme ve nakit akışı konusunda yaşadığı sıkıntıların önemli göstergelerinden biri olarak değerlendiriliyor.