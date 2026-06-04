Konkordato öncesinde hissede ralli, patron ve fonlardan satış!

ŞEBNEM TURHAN

Borsa İstanbul’a Mart 2021’de katılan Türk İlaç Serum önceki gün konkordato kararı aldığını duyurdu. Borsa macerası dalgalı seyir izleyen şirket hisseleri konkordato kararı öncesinde mayıs başında bir ralli yaşadı. ortaklar da bu hareketleri ortaklar hisse satışıyla değerlendirdi. 21 Mayıs’ta kredi derecelendirme şirketi JCR Eurasia’dan şirketin kötü durumuna yönelik uyarılar yer aldı öncesinde 4 Mayıs’tan itibaren yatırım fonlarında hisseden hızlı çıkışlar gözlendi. Türk İlaç Serum’un iki borçlanma aracı ihracı da yatırım fonlarında yer alıyor ve bu ayrı bir riske de işaret ediyor. Piyasa uzmanları Sermaye Piyasası Kurumu’nun daha hızlı davranması gerektiğini küçük yatırımcıların bu hikayede oldukça zarar gördüğünü vurguladı.

Bedelsiz sermaye artırımı geldi

Türk İlaç Serum pandemi döneminde borsaya açılan çoğu şirket gibi macerasına tavan serisiyle başladı. Özellikle pandemide aşı ihtiyacı ve üretim konusunda açıklamalarla ümit veren şirketin Mayıs 2024’te kadar hisse hareketleri daha sakin seyrederken o tarihten itibaren yukarı ve aşağı yönlü hızlı gidiş gelişler yaşanmaya başladı. Geçen yıl ağustosta da yükselen hisselerde en dikkat çekici hareketler ise bu yıl 27 Nisan’da yüzde 540,89 oranında bedelsiz sermaye artırımı sonrası gerçekleştirdi. Bu işlemle birlikte Türk İlaç Serum hisse sahiplerinin elindeki her 100 adet hisse 640 adete yükseldi. Şirket mevcut sermayesini 161 micron 805 bin liradan 1 milyar 37 milyon liraya çıkardı. Ve hisse ralliye başladı. Hisse fiyatı 27 Nisan’dan rekor kırdığı 8 Mayıs’a kadar yüzde 35 yükseldi ve aynı gün şirket ortaklarından hisse satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yansıdı.

Yatırım fonlarından hızlı satış

Piyasa uzmanlarının verdiği bilgiye göre bedelsiz sermaye artırımı öncesinde şirket ortaklarının borsada işlem gören tipe dönüştürdüğü hisseler de bu dönemde satışa konu oldu. Ayrıca yüklü şirket hissesi elinde bulunduran yatırım fonlarında 4 Mayıs’tan itibaren KAP’a açıklamalar düşmeye başladı. Bir yatırım fonu ara ara Türk İlaç Serum hisselerinde satışa başladı ve o günden düne kadar sattığı miktar 100 milyon lotun üzerine çıktı. Uzmanlar şirket ortaklarının işlem gören tipe dönüştürdüğü hisselerinin de bu ralli döneminde satıldığını kaydetti. Özellikle 8 Mayıs’ta şirket ortaklarının satışı sonrasında 10 Mayıs’ta yaşanan yüklü satış öne çıktı. Piyasa uzmanları ortada henüz bir açıklama yokken yatırım fonlarındaki bu hızlı satışın dikkat çekici olduğunu bu durumun da piyasa regülatörleri tarafından incelenmesi gerektiğini dile getirdi.

İki bonosu yatırım fonlarında

Bu arada şirket 18 Mart'ta 30 milyon liralık, 30 Mart'ta 336 milyon liralık iki finansman bonosu ihracı gerçekleştiren şirketin tahvilleri de yatırım fonlarında bulunuyor. Henüz mayıs ayına ilişkin yatırım fonlarının portföy açıklamaları olmadığı için nisan sonu itibariyle hemen hemen 20 fonda Türk İlaç Serum şirketinin ihraç ettiği bonolar yer alıyor. Bu fonlar arasında borçlanma araçları, serbest şemsiye, değişken şemsiye ve para piyasası fonları yer alıyor.

KAP açıklaması, bugünün geleceğinin habercisi oldu

21 Mayıs’a gelindiğinde KAP’a düşen açıklama bugünün geleceğinin habercisi gibi oldu. Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia, şirketin izleme ve gözden geçirme faaliyetleri kapsamında değerlendirmeye tabi tutulduğunu belirtti. Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında kredi geri ödemelerine ilişkin olarak 14 Mayıs 2026’da başlayan ve inceleme tarihi itibarıyla henüz kapatılmadığı görülen gecikme kayıtlarına, 20 Mayıs 2026 tarihinde oluşan karşılıksız çek kayıtlarına, gözden geçirme tarihi itibarıyla kısa vadede yoğunlaşan yüksek tutarlı çek ödeme yükümlülüğünün bulunmasına dikkat çekildi. Kurum ayrıca 2026 ilk çeyrek sonu itibarıyla dönem karı elde edilmiş olmasına rağmen, 2025 yılsonunda oluşan yüksek dönem zararı olduğuna ve artarak devam ettiği görülen ve gözden geçirme tarihi itibarıyla da high seviyesini sürdüren banka kredilerinin kısa vade ağırlıklı yapısına işaret etti. Tüm bu uyarılardan sonra Türk İlaç Serum’un Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu 'BBB (tr)' seviyesinden 'BB (tr)' seviyesine, not görünümü ise 'Durağan' dan 'Negatif' e revize edildi.