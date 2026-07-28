Konkordato ve iflaslarda dikkat çeken artış: İlk 6 ayda rekor başvuru

2026'nın ilk yarısında reel sektörün finansman kaynaklarına erişimde yaşadığı sıkıntılar daha da derinleşti. Resmi veriler ve sektörel kayıtlar, yılın ilk altı ayında 1.240 şirketin konkordato talebinde bulunduğunu ortaya koyarken, süreci başarıyla tamamlayamayan en az 115 şirket hakkında iflas kararı verildi. Haziran ayında tasfiye edilen şirket sayısındaki keskin yükseliş ise iş dünyasında mali baskının giderek ağırlaştığına işaret etti.

Ekonomistler, yüksek kredi faizleri, zayıflayan iç talep ve ihracat pazarlarındaki durgunluğun özellikle KOBİ'ler ve emek yoğun sektörler üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu belirtiyor.

Sanayi kentleri ilk sırada

Yılın ilk beş ayında geçici mühlet alan şirket sayısı 802 olurken, yalnızca Haziran ayında 438 yeni konkordato ilanı yayımlandı. Böylece 2026'nın ilk yarısındaki toplam konkordato başvurusu 1.240 seviyesine yükseldi. Başvuruların önemli bölümü İstanbul, Ankara ve Bursa gibi sanayi üretiminin yoğun olduğu illerden geldi.

Şirket kapanışları hız kazandı

Konkordato sürecini tamamlayamayan şirketlerin iflasları da artıyor. İlk beş ayda 115 şirket resmen iflas ederken, Haziran ayında mahkeme kararıyla tasfiye edilen şirket sayısı 2.131'den 3.382'ye yükseldi. Bu tablo, yalnızca konkordato başvurularının değil, şirket kapanışlarının da hızlandığına işaret ediyor.

Konkordato başvurularında bir yılda yüzde 30'u aşan artış

Geçen yıl da konkordato başvurularında belirgin artış yaşanmıştı. Ancak 2026'da tablo daha da ağırlaştı.

2025'in ilk yarısında konkordato başvuruları yaklaşık 900-950 şirket seviyesinde gerçekleşirken, 2026'nın aynı döneminde sayı 1.240'a yükseldi. Bu da yıllık bazda yaklaşık %30-35'lik bir artışa işaret ediyor.

Sektör temsilcileri, özellikle kredi maliyetlerinin uzun süre yüksek kalmasının bu artışta belirleyici olduğunu ifade ediyor.

Hazır giyim üreticileri peş peşe başvuruyor

Son haftalarda konkordato ilan eden şirketler sektör çeşitliliğinin hızla arttığını gösteriyor. Tekstil sektöründe dünya markalarına üretim yapan Fore AŞ konkordato başvurusu yaptı.

Bunun yanı sıra; Miras Tekstil, Perge Tekstil, TYH Uluslararası Tekstil gibi hazır giyim üreticileri de mahkemeden geçici mühlet aldı.

Tekstil sektörü uzun süredir yüksek finansman maliyetleri, Avrupa talebindeki zayıflık ve artan işçilik giderleri nedeniyle en kırılgan sektörlerin başında geliyor.

Konkordato yüksek teknoloji şirketlerine de sıçradı

Konkordato dalgası artık yalnızca geleneksel sektörlerle sınırlı değil. Borsa İstanbul'da halka arz onayı bekleyen İnfinia Advanced Elektronik de nakit sıkışıklığı nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yatırım teşviki verdiği MİA Makina için de mahkeme geçici mühlet kararı aldı. Bu gelişmeler, finansmana erişim sorunlarının yüksek teknoloji ve yatırım odaklı şirketleri de etkilemeye başladığını gösteriyor.

Konkordato kararı alan şirketlerin sayısı artıyor

Son günlerde konkordato veya geçici mühlet kararı alan şirketler arasında;

Elit Çanta

Elitiz Kimya

Novo Alüminyum

Technic Mühendislik

Barava Ambalaj

Sertel Vida Metal

Ekar Uluslararası Taşımacılık

Alfa Global Depolama

Agropark Tarımsal Pazarlama

Eminler Group İnşaat gibi çok farklı sektörlerden firmalar bulunuyor.

Bu tablo, sıkıntının belirli sektörlerle sınırlı kalmadığını ortaya koyuyor.

Antalya'da konkordato alarmı

Antalya Ticaret Platformu Başkanı Emrah Nas, kentte konkordato başvurularındaki artışın ekonomik baskının boyutunu gözler önüne serdiğini belirtti. Satışa çıkarılan otellerin sayısında ve ticaret bölgelerindeki boş iş yerlerinde dikkat çekici bir yükseliş yaşandığını ifade eden Nas, yüksek finansman maliyetleri ile zayıflayan iç talebin işletmelerin faaliyetlerini sürdürmesini giderek zorlaştırdığını söyledi.