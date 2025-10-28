Konkordatoda oyuna üç yıl hapis geliyor: Adres değişikliği gerekçesiyle tekrar başvuru dönemi bitiyor

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni Cebri İcra Kanunu taslağı ile konkordatoda suistimallerin önüne geçilecek.

Mevcut sistemde firmalar konkordato ilan ederek mali yapısını düzeltme yoluna gidiyordu. Konkordato ilan eden şirketlere, (mahkemenin belirlediği zaman diliminde) alacaklılar haciz işlemi yapamıyor, bankalar kredi borçlarını tahsil edemiyor ve ipotekler satışa çıkarılamıyor. Ancak bazı firmalar son dönemde borçlarından kurtulmak için konkordato yoluna başvurarak, bu sistemi suistimal etmeye başlamıştı.

Başvuru şartları ağırlaştırılıyor

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre yeni düzenlemeyle sistemin suiistimal edilmemesi için konkordato talebi mahkemece reddedildikten sonra borcun ödenmesini sağlayacak olan kaynaklarda önemli bir değişiklik gerçekleşmedikçe veya ileriye yönelik olarak böyle bir değişikliğin gerçekleşeceği somut olarak ortaya konmadıkça tekrar konkordato teklifi yapılamayacak.

Adres değişikliği gerekçesiyle tekrar başvuru dönemi bitiyor

Yine başvuru tarihinden geriye doğru altı ay içinde yapılan adres değişikliği hâlinde yeni konkordato talebinin dikkate alınmayarak reddedileceği hükme bağlanıyor.

Bu düzenlemenin gerekçesi şöyle ifade ediliyor:

“Böylece, kötü niyetli zorlamaları engellenmek ve konkordato talebi bir mahkeme tarafından reddedilen borçlunun hemen yer değişikliği yaparak, şartlarda bir değişiklik bulunmamasına rağmen, bu kere başka bir yer mahkemesi nezdinde konkordato talebinde bulunmasının önüne geçilmek istenmiştir.”

Hileye 3 yıl hapis geliyor

Taslakta konkordatoda geçici veya kesin mühlet elde etmek veya konkordato projesini tasdik ettirmek için hileli davranışlarıyla alacaklıları, konkordato komiserini veya mahkemeyi mali durumu hakkında hataya düşüren borçlunun, ilgilinin şikâyeti üzerine bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılması da öngörülüyor.