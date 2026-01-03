Konkordatolarda 2025’in toplamı son üç yılı geçti!

MERVE YİĞİTCAN

İki yılı aşkın süredir finansman darboğazında sıkışan reel sektörde, işletme sermayelerinin de erozyona uğraması ile konkordatolarda artış devam etti. Bir süredir piyasaların yakından izlediği konkordatolarda 2025 yılı tarihi zirve ile kapanırken, geçen yılın tamamında mahkemelerce verilen geçici mühlet kararı sayısı, 2024’e göre yüzde 63 artarak 2 bin 817’ye ulaştı. Bu sayı 2022, 2023 ve 2024 yıllarında verilen toplam geçici mühlet kararı sayısı olan 2 bin 646’nın da yüzde 6 üzerinde gerçekleşti.

Geçen yıl verilen iflas kararları ise 247’ye ulaşarak rekor kırdı. Konkordatotakip.com’un Basın İlan Kurumu verilerinden derlediği verilere göre, mahkemelerce aralık ayında 282 dosya için konkordato geçici mühlet kararı verildi. Bu sayı en yüksek üçüncü aylık veri olarak dikkat çekti. Geçen ay 202 dosya için kesin mühlet kararı verilirken, bu sayı en yüksek aylık veri olarak öne çıktı. 231 dosya için konkordatonun reddi kararı verilen geçen ay, ifl as kararı verilen dosya sayısı 30 oldu. Tasdik kararı çıkan dosya sayısı ise aralıkta 30 oldu. Yılın tamamına ilişkin verilere göz atıldığında ise, mahkemeler 2 bin 817 dosya için geçici mühlet kararı verdi.

Tekstil-hazır giyimde 234 konkordato

Konkordato sürecinin nihai ve en önemli aşaması olan tasdik, konkordato projesinin mahkeme tarafından onaylanarak tüm alacaklılar için bağlayıcı hale gelmesini ifade ediyor. Bu nedenle reel sektörün en çok itiraz ettiği konulardan biri de tasdik sürelerinin çok uzun olması, bu süreçte ise alacaklıların mağduriyetinin artması…

Konkordato kararlarının sektörel dağılımına bakıldığında, tekstil sektöründe başvuruların hız kesmeden devam ettiği görülüyor. Ocak-Aralık 2025’te döneminde tekstil sektöründen yapılan başvurular neticesinde 177 dosya için geçici mühlet kararı verilirken, buna giyim, ayakkabı, halı, çanta, iplik imalatı ve deri işleme de eklendiğinde tekstil ve hazır giyimde toplam konkordato sayısı 234’e yükseliyor. Bu sektörü 134 geçici mühlet kararı ile inşaat izlerken, üçüncü sırada 84 konkordato ile metal ürün imalatı, dördüncü sırada 58 konkordato kararı ile sebze meyve toptancıları, beşinci sırada ise 56 konkordato kararı ile gıda yer alıyor.