Konkordatoların freni boşaldı: Bir ayda rekor sayıda geçici mühlet

MERVE YİĞİTCAN

Finansman sorunları ve üretimde uzun zamandır yaşanan daralma şirketlerin sürdürülebilirliğini tehdit ederken, son 2 yılda mahkemelerin konkordato mesaisi katlandı. Konkordatotakip.com’un Basın İlan Kurumu verilerinden derlediği verilere göre, temmuz ayında mahkemeler 358 dosya için geçici mühlet kararı verirken, bu sayı aylık bazda rekor olarak ölçüldü. Temmuzda 139 dosya için kesin mühlet kararı verilirken, 157 dosya için de konkordatonun reddi kararı verildi. İflas kararı verilen dosya sayısı geçen ay 30 olurken, 14 dosya için de tasdik kararı alındı.

7’nci ayda 2024’e yetişildi

Konkordatoların ocak-temmuz dönemine ilişkin verilerine bakıldığında ise, neredeyse geçen yılın tamamına yaklaşıldığı görülüyor. Buna göre, yılın 7 ayında verilen geçici mühlet kararı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 105 artarak 1617’ye ulaştı. Geçen yılın tamamında verilen toplam geçici mühlet kararı sayısının 1723 olduğu düşünüldüğünde, henüz 7’nci ayda 2024’ün yüzde 94’üne ulaşıldığı görülüyor. Ocak-temmuzda konkordato kesin mühlet kararı verilen dosya sayısı da yüzde 209 artışla 961’e ulaştı. Yılın 7 ayında konkordatonun reddi kararı verilen dosya sayısı da yüzde 113 artarak 710 oldu. Böylece hem kesin mühlette hem de konkordatonun reddi kararlarında 2024 yılının tamamında ulaşılan seviyeler yedinci ayda aşılmış oldu. İflas kararlarında da bu yılın ocak-temmuz döneminde önemli artışlar görüldü. Buna göre, söz konusu dönemde mahkemelerce verilen iflas kararı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 129 artarak 126’ya dayandı.

Tasdik kararında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9’luk bir düşüş söz konusu. Yılın 7 ayında mahkemelerce verilen tasdik kararı sayısı 60 olurken, tasdik kararının ortalama sonuçlanma süresi 695 gün olarak hesaplandı. Tasdik kararı, mahkemece konkordato projesinin onaylanması ve yürürlüğe girmesi anlamına geliyor. Tasdik kararlarının bu kadar yavaş alınması, konkordato alan şirketin alacaklıları için büyük sıkıntı yaratıyor.

Tekstil-hazır giyimde 161 konkordato

Sektörel bazda konkordatoların durumuna bakıldığında ise burada tekstil sektörünün negatif olarak ayrıştığı anlaşılıyor. Sadece tekstil sektöründe yılın 7 ayında 120 adet dosya için geçici mühlet kararı verilirken, buna giyim, ayakkabı, halı, çanta, iplik imalatı ve deri işleme de eklendiğinde tekstil ve hazır giyimde toplam konkordato sayısı 161’e ulaşıyor. Tekstilden sonra en fazla konkordato kararı verilen sektör 73 dosya ile inşaat olurken, bu iki sektörü sırasıyla metal ürün imalatı , alüminyum işleme, mobilya ve plastik izliyor.