Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini açıkladı.

Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 oranında artan Konut Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 38,7 oranında artarken, reel olarak ise yüzde 14,3 oranında azaldı.

TCMB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (20 23 =100), 20 24 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 oranında artarak 141,3 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,7 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 14,3 oranında azalış göstermiştir.

2024 yılı temmuz ayında İstanbul ve İzmir’de bir önceki aya göre yüzde 0,2 oranında azalış, Ankara’da ise bir önceki aya göre yüzde 0,6 oranında artış gözlenmiştir. İstanbul, Ankara ve İzmir’de endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, sırasıyla yüzde 26,8, 39,4 ve 37,0 oranlarında artış göstermiştir."

Konut fiyatlarında en düşük artış gösteren bölgeler İstanbul, Antalya, Adana şehirlerini içeren bölgeler olurken, en yüksek artış gösteren bölgeler de Artvin, Erzurum ve Bingöl’ü içeren bölgeler olarak doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’i kapsadı.

Konut fiyat endeksine göre, Türkiye’de ortalama 120 metrekare bir evin fiyatı 3 milyon 892 bin 20 TL olurken, İstanbul’da ortalama bir evin fiyatı 5 milyon 880 bin 12 TL oldu.