Ağustos ayı konut piyasası: Ankara zamda, İstanbul satışta öne çıktı

Emlakjet’in Endeksa verileri üzerinden hazırladığı Ağustos 2026 Konut Değer Raporu’na göre, Türkiye genelinde konutların ortalama metrekare satış fiyatı 42 bin 488 TL’ye ulaştı. Ortalama konut satış fiyatı ise 5 milyon 311 bin TL olarak kaydedildi.

Türkiye genelinde konut metrekare fiyatları son bir yılda nominal olarak %23,5 yükselirken, enflasyondan arındırılmış yıllık değişim -%6,2 seviyesinde gerçekleşti. Bu tablo, konut fiyatlarının TL bazında artmaya devam ettiğini ancak yıllık bazda enflasyonun gerisinde kaldığını gösterdi.

Yıllık artış yüzde 28,2’ye ulaştı

Ağustos 2026 itibarıyla en fazla konut satışı yapılan 30 il içerisinde yıllık konut metrekare fiyat artışının en yüksek olduğu il %28,2 ile Ankara oldu. Ankara'yı %27,8 ile Kocaeli, %27,2 ile İstanbul, %24,9 ile Antalya ve %24,8 ile Elazığ takip etti.

Enflasyondan arındırılmış yıllık değişimde ise 30 ilin tamamında konut fiyatları reel olarak geriledi. Ankara -%2,6 ile reel değer kaybının en sınırlı olduğu il olurken, Kocaeli'de yıllık reel değişim -%2,9, İstanbul'da -%3,4, Antalya'da -%5,1 ve Elazığ'da -%5,2 olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin nüfusa göre en büyük beş ili arasında yıllık konut metrekare fiyat artışının en yüksek olduğu il %28,2 ile Ankara oldu. Ankara'yı %27,2 ile İstanbul, %24,9 ile Antalya, %21,3 ile Bursa ve %20,6 ile İzmir takip etti. Beş büyük ilin tamamında yıllık reel değişim negatif gerçekleşirken, reel değer kaybının en sınırlı olduğu il -%2,6 ile Ankara oldu.

İstanbul’da konut fiyatları 1 yılda 1,4 milyon lira arttı

Ortalama konut satış fiyatlarına bakıldığında İstanbul 7 milyon 359 bin 550 TL ile beş büyük il arasında ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 6 milyon 574 bin 320 TL ile İzmir, 6 milyon 132 bin 170 TL ile Antalya, 5 milyon 132 bin 140 TL ile Ankara ve 4 milyon 737 bin 460 TL ile Bursa takip etti.

İstanbul'da ortalama konut satış fiyatı Ağustos 2025'te 5 milyon 996 bin 58 TL iken, Ağustos 2026'da 7 milyon 359 bin 550 TL'ye yükseldi. Böylece İstanbul'da ortalama bir konutun satış fiyatı bir yılda nominal olarak yaklaşık 1,4 milyon TL arttı.

Konut satışlarında dikkat çeken düşüş

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre %14,7 azalarak 127 bin 410 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde ipotekli konut satışları ise yıllık bazda %7,2 artarak 22 bin 131'e ulaştı. Ocak-Ağustos döneminde toplam konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre %6,8 azalırken, ipotekli satışlar %27,6 arttı.

Beş büyük il içerisinde en yüksek konut satışı 20 bin 426 adetle İstanbul'da gerçekleşti. İstanbul'u 10 bin 851 satışla Ankara, 6 bin 532 satışla İzmir, 5 bin 855 satışla Antalya ve 3 bin 914 satışla Bursa takip etti.