Konut fiyatları aylık yüzde 5,5 arttı

Konut Fiyat Endeksi (KFE), ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 5,5, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 90,3, reel olarak ise yüzde 21,9 oranında arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2017=100), 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 5,5 oranında artarak1043,0 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 90,3 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 21,9 oranında artış göstermiştir.

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 5,4,5,2 ve 5,5 oranlarında artış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 78,4, 100,4 ve 90,3 oranlarında artış göstermiştir."