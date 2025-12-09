Konut fiyatları kasımda artışını sürdürdü: Son 1 yılda en çok değerlenen iller açıklandı

Türkiye konut piyasası, hareketli geçen bir yılın ardından Kasım ayında da fiyat artışını sürdürdü. Gayrimenkul platformu Endeksa’nın verilerine göre, Kasım 2025’te Türkiye genelinde dairelerin ortalama metrekare satış fiyatı 35 bin 756 TL olarak belirlendi. Ekim ayında bu rakam 34 bin 741 TL olarak kaydedilmişti.

Son 1 yıllık dönemde konut fiyatlarında ortalama artış ise %29,37 oldu. Geçen hafta açıklanan TÜİK enflasyonu yıllık bazda %31,07’ye gerilemişti. Ancak rakamlar, son 12 aylık dönemde ortalama daire fiyatlarında %-1,3 reel düşüş yaşandığını da ortaya koydu.

1 yıllık dönemde fiyatların en çok yükseldiği iller ve metrekare satış rakamları şöyle sıralandı:

1-Tunceli: 37 bin 387 TL/m2 (%60,55)

2-Bingöl: 25 bin 617 TL/m2 (%59,39)

3-Diyarbakır: 30 bin 843 TL/m2 (%51,11)

4-Muş: 21 bin 551 TL/m2 (%49,84)

5-Muğla: 61 bin 009 TL/m2 (%47,25)

6-Samsun: 32 bin 727 TL/m2 (%44,84)

7-Batman: 24 bin 234 TL/m2 (%44,04)

8-Ankara: 32 bin 877 TL/m2 (%42,01)

9-Erzurum: 23 bin 218 TL/m2 (%41,79)

10-Siirt: 21 bin 431 TL/m2 (%41,20)

11-Elâzığ: 22 bin 204 TL/m2 (%41,10)

12-Aksaray: 28 bin 941 TL/m2 (%40,40)

13-Iğdır: 25 bin 806 TL/m2 (%39,89)

14-Çorum: 25 bin 335 TL/m2 (%39,45)

15-İstanbul: 55 bin 805 TL/m2 (%39,26

Doğu ve Güneydoğu illeri konutta yükselişte

En çok değer artışı gözlemlenen ilk 15 ile bakıldığında, son aylarda ülkenin doğusunda gerçekleşen yükseliş kasımda da devam etti. Listenin ilk 4 sırasında doğu ve güneydoğu illeri yer alırken, burada fiyat artışlarının %50 ve üzerinde gerçekleştiği görüldü.

3 büyükşehirde konut fiyatları hızla yükseliyor

3 büyükşehirden ise İstanbul ve Ankara listeye girerken, ortalama değer artışları sırasıyla %42,01 ve %39,26 olarak ölçüldü. Bu arada konut fiyatları pahalı olmasına rağmen İstanbul ve Muğla’nın “en çok yükselenler” arasında yer almaya devam ettiği de görülüyor. İzmir’de ise yıllık artış %35,94 oldu.

Samsun Karadeniz’de önde

Karadeniz kıyılarında Samsun %44,84 değer artışı ile listede bölgenin tek ili olurken, İç Anadolu’da da Aksaray ve Çorum, primiyle öne çıktı.

Sektör temsilcileri; önceki yıllarda daha az prim yapan doğu ve güneydoğu illerinin arayı kapatmaya başladığını, bu sebeple söz konusu illerde yükselişlerin hızlı gerçekleştiğini ifade ediyor. Ayrıca konut arzının da belirleyici faktörler arasında yer aldığı ifade ediliyor.