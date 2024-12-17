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Konut fiyatlarında 3 ayın en hızlı yükselişi

Konut Fiyat Endeksi, kasımda aylık yüzde 2,8, yıllık yüzde 29,4 artarken; reel olarak yüzde 12 azaldı. Öte yandan, konut fiyatlarında aylık bazda 3 ayın en hızlı yükselişi görüldü. Konut fiyatları eylülde yüzde 1,03, ekimde yüzde 2,07 artmıştı.

Haber Merkezi
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Konut fiyatlarında 3 ayın en hızlı yükselişi
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Konut Fiyat Endeksi, 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,8 oranında arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 29,4 oranında artarken, reel olarak ise yüzde 12 oranında azaldı.

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2023=100), 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,8 oranında artarak 155,4 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,4 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 12 oranında azalış gösterdi.

En yüksek artış Ankara'da

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,9, 3,4 ve 1,9 oranlarında artış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 26,2, 34,8 ve 26,7 oranlarında artış gösterdi.

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