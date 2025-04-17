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Konut fiyatlarında 3 ayın en yavaş yükselişi

Konut Fiyat Endeksi mart ayında aylık yüzde 2,03, yıllık 32,34 arttı. Reel olarak ise, yüzde 4,2 oranında düşüş kaydedildi. Konut fiyatları ocakta yüzde 4,68, şubatta yüzde 2,82 artmıştı.

Haber Merkezi
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Konut fiyatlarında 3 ayın en yavaş yükselişi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mart ayı Konut Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Bankadan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,0 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 32,3 oranında artmış, reel olarak ise yüzde 4,2 oranında azalmıştır.

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2023=100), 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,0 oranında artarak 174,0 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,3 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 4,2 oranında azalış göstermiştir.

İstanbul'da artış yüzde 2,5

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,5, 1,9 ve 3,8 oranlarında artış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 30,7, 38,6 ve 32,5 oranlarında artış göstermiştir."

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