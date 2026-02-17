Konut fiyatlarında bir yılın en hızlı artışı!

Türkiye’de konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 3,7 oranında artarak 211,8 seviyesinde gerçekleşti.

Konut Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 27,7 oranında artarken, aynı dönemde reel olarak yüzde 2,3 oranında azalış gösterdi.

Üç büyük ilde konut fiyatları Ocak ayında aylık bazda artış kaydetti. Buna göre İstanbul’da aylık artış yüzde 3,1, Ankara’da yüzde 3,5, İzmir’de ise yüzde 3,7 olarak gerçekleşti. Yıllık değişim oranları İstanbul’da yüzde 28,7, Ankara’da yüzde 31,7 ve İzmir’de yüzde 29,0 oldu.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, 2026 yılı Ocak döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 34,2 ile Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkâri ve Muş bölgesinde kaydedildi. En düşük yıllık artış ise yüzde 18,2 ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ bölgesinde gözlendi.

Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE) 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 3,5 oranında artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 34,2, reel olarak ise yüzde 2,7 oranında artış gösterdi.

Üç büyük ilde yeni kiracı kira endeksi aylık bazda İstanbul’da yüzde 3,9, Ankara’da yüzde 3,5, İzmir’de yüzde 4,7 oranında yükseldi. Yıllık değişim oranları ise İstanbul’da yüzde 38,1, Ankara’da yüzde 36,9 ve İzmir’de yüzde 38,5 olarak gerçekleşti.

Bölgesel dağılıma göre, 2026 yılı Ocak döneminde yıllık yeni kiracı kira endeksi artışının en yüksek olduğu bölge yüzde 38,5 ile İzmir olurken, en düşük artış yüzde 19,5 ile Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye bölgesinde kaydedildi.