Konut fiyatlarında en pahalı ve en ucuz iller belli oldu: Metrekare fiyatı 41 bin TL’yi aştı

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Türkiye genelinde konut fiyatları eylül ayında yükselişini sürdürdü. Endeksa verilerine göre, daire niteliğindeki konutlarda ortalama metrekare fiyatı 41 bin 529 TL’ye ulaştı. Buna göre, 120 metrekarelik bir konutun ortalama satış fiyatı 4 milyon 983 bin 480 TL olarak hesaplandı.

Konut fiyatlarındaki artış iller arasındaki farkı da belirginleştirdi. Ortalama konut fiyatının 3 milyon TL’nin altında kaldığı il sayısı 5’e gerilerken, İstanbul en pahalı şehir oldu.

En pahalı illerde fiyatlar 5 milyon TL’yi aştı

Eylül verilerine göre İstanbul, 7 milyon 426 bin TL’lik ortalama konut fiyatıyla ilk sırada yer aldı. İstanbul’u 7 milyon 196 bin TL ile Muğla, 5 milyon 735 bin TL ile Antalya takip etti.

İzmir’de ortalama konut fiyatı 5 milyon 616 bin TL, Çanakkale’de ise 5 milyon 235 bin TL olarak hesaplandı. Böylece en pahalı konutların bulunduğu ilk 5 ilde ortalama fiyatlar 5 milyon TL’nin üzerine çıktı.

Konut fiyatlarının en düşük olduğu iller

Ortalama konut fiyatının 3 milyon TL’nin altında kaldığı iller Kilis, Hakkâri, Kars, Bitlis ve Ardahan oldu. Kilis, 1 milyon 901 bin TL’lik ortalama fiyatla 2 milyon TL sınırının altında kalan tek il olarak öne çıktı.

İllere göre ortalama konut fiyatları şöyle sıralandı:

- Kilis: 1 milyon 901 bin TL

- Hakkâri: 2 milyon 461 bin TL

- Kars: 2 milyon 586 bin TL

- Bitlis: 2 milyon 881 bin TL

- Ardahan: 2 milyon 993 bin TL

- Osmaniye: 3 milyon 70 bin TL

- Ağrı: 3 milyon 191 bin TL

- Düzce: 3 milyon 247 bin TL

- Kırıkkale: 3 milyon 277 bin TL

- Tekirdağ: 3 milyon 316 bin TL

Veriler, 3 milyon TL’nin altında konut bulunabilen illerin sayısının giderek azaldığını ortaya koydu.

Konut yatırımında getiri ve satış verileri

Konut fiyatları son bir yılda nominal olarak yüzde 22,97 arttı. Kira gelirinin de hesaba katılmasıyla toplam getiri oranı yüzde 32,40’a yükseldi. Yıllık brüt kira getirisi yüzde 8,04 olarak hesaplanırken, konutların ortalama amortisman süresi 12 yıl oldu.

Öte yandan, satış verileri konut piyasasında yavaşlamaya işaret etti. Türkiye genelinde ocak-eylül döneminde 1 milyon 92 bin 919 konut satıldı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,2’lik düşüşe karşılık geldi.

Konut Fiyat Endeksi ise eylülde aylık bazda yüzde 1,2, yıllık bazda yüzde 22,3 arttı. Ancak enflasyon etkisi hesaba katıldığında konut fiyatlarında yıllık reel düşüş yüzde 5,7 olarak kaydedildi.