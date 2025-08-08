Konut fiyatlarında kiracı etkisi: Fiyatları yüzde 30 daha ucuz

Konut piyasasında fiyatları etkileyen en önemli faktörlerden biri kiracılar oluyor. Satılık konutun içinde kiracı bulunması, alıcılar için çoğu zaman tercih edilmeyen bir durum. Çünkü birçok alıcı, mevcut kiracılarla uğraşmak istemiyor.

Bu nedenle talebin düşük olması, kiracılı dairelerin fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Star Haber'den Onur Aksoy'un haberine göre aynı binada, aynı özelliklere sahip iki daire arasında yalnızca kiracı farkı nedeniyle fiyatlar ortalama yüzde 30 oranında düşebiliyor.

"Muadilinden yüzde 30-40 daha düşük bedele alabiliyorsun"

Uzmanlara göre, kiracılı konut her ne kadar risk barındırsa da, fiyatlardaki düşüş avantaj yaratabilir. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, içinde kiracısı bulunan dairelere ilişkin, "Fiyatta pazarlık yapabiliyorsun. Muadilinden yüzde 30-40 daha düşük bedele alabiliyorsun." dedi.

Aşa, kiracının 10 yıldan fazla bir süredir bu dairede oturması halinde ev sahibinin tahliye hakkı olduğuna da işaret etti.

Kiracının ne kadar kontratı kaldığına bakılması gerek

Peki içinde kiracı bulunan konutu satın almak isteyenler ne yapmalı? Aşa, satın alınmak istenen evin kira kontratının istenmesi gerektiğine dikkat çekti. Kiracının ne kadar kontratı kaldığına bakılması gerektiğini belirten Aşa, kiraların gününde ödenip ödenmediğinin ve tahliye taahüdünün olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğini anlattı.