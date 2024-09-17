Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor

Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3,6 oranında artan Konut Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 34,3 oranında artarken, reel olarak ise yüzde 11,6 oranında azaldı.

TCMB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2023=100), 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3,6 oranında artarak 146,4 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,3 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 11,6 oranında azalış göstermiştir.

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 5,5, 4,3 ve 2,0 oranlarında artış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 27,1, 35,6 ve 32,4 oranlarında artış göstermiştir."