Konut fiyatlarında reel kayıp serisi sürüyor
Konut fiyat endeksi haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 32,8 oranında artış kaydetti. Reel olarak bakıldığında ise, yüzde 1,7 oranında düşüş görüldü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayına ilişkin KFE verilerini açıkladı.
Buna göre, Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2023=100) haziranda bir önceki aya göre yüzde 2 artarak 186'ya çıktı. KFE, haziranda yıllık yüzde 32,8 artış gösterirken, bu dönemde reel azalış yüzde 1,7 oldu.
Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, haziranda bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 2,2, Ankara'da 2,3 ve İzmir'de yüzde 3,1 artış görüldü.
Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre İstanbul'da yüzde 32,7, Ankara'da yüzde 42,1 ve İzmir'de yüzde 31,8 yükseldi.