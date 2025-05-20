Konut fiyatlarındaki artış oranı belli oldu

2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,5 oranında artan Konut Fiyat Endeksi (KFE), bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 32,9 oranında artarken, reel olarak ise yüzde 3,6 oranında azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2023=100), 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,5 oranında artarak 176,4 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,9 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 3,6 oranında azalış göstermiştir.

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,7, 2,8 ve 0,2 oranlarında artış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 34,4, 41,9 ve 30,9 oranlarında artış göstermiştir."