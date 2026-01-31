Konut kredilerinde birinci ve ikinci el ayrımı kaldırıldı: Avantajlı kredi geliyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), konut ve konut teminatlı kredilerde uygulanacak azami kredi tutarlarına ilişkin yeni düzenlemeyi duyurdu.

Yapılan düzenleme ile konut kredilerinde birinci el-ikinci el konut ayrımı kaldırıldı.

C enerji sınıfı konutlar da avantajlı kredi oranı uygulanan krediler kapsamına alındı.

BDDK'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Tüketicilere kullandırılan konut kredilerinde; kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranı açısından birinci el-ikinci el konut ayrımı kaldırılmış, 2010 yılından sonra yapılan binaların enerji sınıfı için asgari şart olan C enerji sınıfına sahip konutlar da avantajlı kredi değer oranı uygulanan konutlar kapsamına alınmıştır.

Bu çerçevede, konut kredilerine ilişkin düzenlemelerde enerji verimliliği yüksek, görece depreme dayanıklı yeni konutların alımı ile ilk konutunu edinecek tüketicilerin desteklenmesine yönelik değişiklikler yapılmıştır.

Tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının malik olduğu en az bir konutunun bulunması halinde ise; belirlenen kredi değer oranlarının azaltılarak uygulanmasına devam edilecektir."

Örneğin, değeri 5 milyon TL ve altında olan konutlarda kredi tutarı konut değerinin yüzde 90'ına kadar çıkabilecek. 5-7 milyon TL arasındaki konutlar için oran yüzde 70-80, 7-10 milyon TL arasındaki konutlar için yüzde 60-70, 10-20 milyon TL için yüzde 40-50, 20 milyon TL üzerindeki konutlarda ise yüzde 20-40 aralığında olacak.

Kararda ayrıca, 24 Ağustos 2023 tarihli ve 10656 sayılı Kurul Kararı kapsamında belirlenen kredi oranlarının, yeni oranlar üzerinden uygulanmaya devam edileceği vurgulandı