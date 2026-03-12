Konut maliyeti artıyor, yabancı talebi düşüyor

ESRA ÖZARFAT

Alpiş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sertaç Karaalp, bu yıl yeni projeye başlamaktan ziyade mevcut projelerin imalat ve satış süreçlerine odaklanacaklarını söyledi. Son bir yılda demir ve beton fiyatlarında artış hızının durduğunu ancak geçmiş dönemdeki yükselişlerin maliyetleri kalıcı olarak yukarı taşıdığını ifade eden Karaalp, 2026’da da benzer bir maliyet seyrinin devam edeceğini öngördüklerini söyledi. Karaalp, yabancıya konut satışlarında Bursa’nın son yıllarda geriye düştüğüne dikkat çekerek, özellikle Körfez ülkelerinden gelen talepte belirgin bir yavaşlama yaşandığını vurguladı. Yabancı talebindeki gerilemenin, hem proje geliştirme iştahını hem de satış hızını etkilediğini kaydeden Karaalp, yeniden ivme için makroekonomik dengelerin ve dış ilişkilerin önemine işaret etti.