Konut piyasasında dengeler değişti: İyi yönetilen site daha değerli

Konut alıcısının tercihi artık yalnızca satın alacağı dairenin kapısından içeri girdiğinde gördükleriyle sınırlı kalmıyor. Aynı bölgede benzer büyüklük ve özelliklere sahip iki daire arasında milyonlarca liralık fark oluşabilirken, fiyat makasının arkasında sitenin nasıl yönetildiği, mali yapısının sağlam olup olmadığı ve sakinlerine sunduğu hayat kalitesi de bulunuyor.

Yüksek aidat, geçmiş dönem borçları, sürekli yaşanan yönetim-sakin anlaşmazlıkları, güvenlik ve otopark problemleri, bakımsız sosyal alanlar, gürültü ve kısa süreli kiralamaların yoğunluğu daireyi satmayı zorlaştırırken, düzenli ve şeffaf yönetilen siteler ise ikinci elde avantaj sağlıyor.

Site bilançoları da sorgulanabiliyor

Site yönetiminin mali yapısı, konut alıcısının yalnızca satış fiyatını değil, evin aylık toplam maliyetini de değiştiriyor. Yüksek aidatın yanı sıra geçmiş dönem borçları, planlanan büyük bakım ve yenileme giderleri veya yakında yapılacak toplu ödemeler, kâğıt üzerinde uygun görünen bir daireyi alıcı için daha pahalı hâle getirebiliyor.

Bu nedenle bazı alıcılar satın alma öncesinde sitenin son dönem bütçesini, aidat geçmişini, devam eden davaları ve planlanan harcamaları sorguluyor. Aynı metrekaredeki iki daireden birinin düşük aidatlı ve mali açıdan dengeli bir sitede, diğerinin ise yüksek giderli bir projede bulunması, toplam konut maliyetinde yıllar içinde ciddi fark oluşturabiliyor. Emlakçılara göre bu hesap, özellikle yatırım amacıyla ev alanların yanı sıra ilk kez konut sahibi olacaklar için de giderek daha önemli bir kriter hâline geliyor.

Çalışmayan yönetim değer kaybettiriyor

Türkiye'nin haberine göre site yönetimi, konutun ikinci el değerinde giderek daha önemli bir kriter hâline geliyor. Yüksek aidat ödenmesine rağmen güvenlik, temizlik, bakım ve personel hizmetlerinin yeterince karşılanmaması, ortak alanların elektrik veya suyunun kesilmesi, asansörlerin çalışmaması gibi problemler site sakinlerinin hayatını zorlaştırırken, satış safhasında da alıcının pazarlık gücünü artırıyor.

Yönetimin gelir-gider tablolarının şeffaf olmaması ve geçmişten devreden borçların bulunması da alıcı açısından risk olarak görülüyor. Bazı sitelerde yönetim harcamalarıyla ilgili iddiaların yargıya taşındığı örnekler bulunurken, uzmanlara göre alıcılar artık tapu ve ekspertiz kadar sitenin mali geçmişini de sorguluyor.

Aile siteleri prim yapıyor

Çocuklu ailelerin ağırlıkta olduğu, ortak hayat kurallarının oturduğu, güvenlik ve otopark problemi bulunmayan, sosyal alanları düzenli işletilen siteler daha fazla talep görüyor. Emlakçılara göre özellikle ailelerin yoğun yaşadığı bölgelerde bu özellikler, aynı bölgedeki benzer konutlara göre fiyat avantajı oluşturabiliyor.

Buna karşılık sürekli gürültü şikâyetlerinin yaşandığı, kısa süreli kiralamaların yoğun olduğu veya sakin profili nedeniyle ailelerin tercih etmediği sitelerde satış süreci uzayabiliyor. Dolayısıyla “hangi sitede?” sorusu “hangi daire?” sorusu kadar önemli hâle geliyor.