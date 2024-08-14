Konut satışı hareketlendi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16 artışla son beş yılın en yüksek temmuz ayı satışı olan 127 bin 88’e yükseldi. Ocak-temmuzda ise satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 azalarak 672 bin 162’ye geriledi. İstanbul, 19 bin 47 ile ilk sırada yer alırken bu ili 11 bin 364 ile Ankara, 6 bin 659 ile Antalya takip etti.

Temmuzda ipotekli konut satışlarındaki gerileme dikkat çekti. İpotekli konut satışları geçen ay geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,9 azalarak 11 bin 496’ya düştü. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 9 olarak gerçekleşti. Ocak-temmuz dönemindeki ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53,8 azalışla 62 bin 911 oldu. Temmuz ayındaki ipotekli satışların 2 bin 786’sı, ocak-temmuz dönemindeki satışların 14 bin 462’si ilk el satışları olarak hesaplandı.

İlk el konut satışları arttı

Türkiye genelinde diğer konut satışları, temmuzda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,7 artarak 115 bin 592 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 91 olarak kaydedildi. Ocak-temmuz döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artışla 609 bin 251 oldu. Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, temmuzda yıllık bazda yüzde 28,9 artarak 40 bin 784 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 32,1 olarak belirlendi. İlk el konut satışları ocak-temmuz döneminde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 artışla 214 bin 108’e yükseldi.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları, temmuzda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,8 artış göstererek 86 bin 304’e yükseldi. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı yüzde 67,9 olarak hesaplandı. İkinci el konut satışları, ocak-temmuz döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 azalışla 458 bin 54 oldu.

Yabancıya satış %16 geriledi

Temmuzda yabancılara 2 bin 350 konut satıldı. Söz konusu satışlar, yıllık bazda yüzde 16,1 azaldı. Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,8 olarak belirlendi. Yabancılara yapılan satışlarda ilk sırayı 878 konutla Antalya aldı.

Bu ili 752 konutla İstanbul ve 218 konutla Mersin takip etti. Yabancılara konut satışı ocak-temmuz döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 azalarak 12 bin 811 oldu. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya vatandaşlarına yapıldı. Temmuzda Rusya vatandaşları Türkiye’den 485 konut satın aldı. Bu ülke vatandaşlarını 171 konutla Ukrayna, 162 konutla Almanya vatandaşları izledi.

“FİYATLAR ARTACAK BEKLENTİSİ”

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Başkanı Neşecan Çekici, temmuzda yıllık bazda yüzde 16 artışa dikkat çekerek “Bu tablo bize, şirketlerin kendi kampanyalarının işe yaradığını, daha da önemlisi peşinatı olanların yakın gelecekte fiyat artışı olabileceği endişesiyle harekete geçmeye başladığını gösteriyor” dedi.

Kısa vadede faizlerin düşeceği, konut fiyatlarında da yukarı yönlü bir hareket olacağı ihtimaline işaret eden Çekici, “Ayrıca konut fiyatları reelde 7 aydır geriliyor. Hem döviz hem mevduat ve politika faizi hem de maliyetlerin gerisinde kaldı ilk kez 7 aydır” görüşünü dile getirdi. Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik de temmuzdaki yüzde 16’lık artıştan önce bir düşüş yaşandığını anımsatarak, önceki aylarda yaşanan düşüşte fiyatların artmasının ve yüksek faiz oranlarının etkili olduğunu söyledi.

Fuzul Topraktan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal da peşinatı olanların bankaları beklemeden şirketlerle ödeme planı üzerinde anlaştığını belirterek “Bu pozitif etkinin kalan aylarda da yayılımını göreceğiz” dedi.

Nakit alımda pazarlık gücü çok yüksek

Endeksa Genel Müdürü ve Kurucu Ortağı Görkem Öğüt, satılık konut piyasasında pandemi öncesi %30’lar civarında fiyat değişimleri yaşandığını belirterek, “Temmuz 2024 itibarıyla bu seviyelere ulaşmış durumdayız ancak o zamanlar enflasyon ve inşaat maliyetleri günümüze kıyaslandığında çok daha düşük seyrediyordu. Dolayısıyla şu anda artış hızındaki yavaşlamayı çok daha agresif bir biçimde hissediyoruz. Ancak satış hedefleri açısından bakıldığında, ipotekli satışlar yerinde saysa da nakit alım hacminin arttığını görüyoruz. Nakit alımların pazarlık gücü çok yüksek. Bu nedenle konut satın almanın şu an tam zamanı” yorumunu yaptı.