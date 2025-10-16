Konut satışları eylül ayında yılın zirvesinde: 150 bini geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı konut satış istatistiklerini açıkladı.

Türkiye genelinde konut satışları eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 oranında artarak 150 bin 657 oldu. Tüm zamanların en yüksek eylül ayı satışı gerçekleşirken aynı zamanda 2025'in de en yüksek aylık satış adedine ulaşıldı

Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 24 bin 119 ile İstanbul, 13 bin 417 ile Ankara ve 8 bin 544 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 70 ile Ardahan, 117 ile Bayburt ve 142 ile Tunceli olarak gerçekleşti.

Konut satışları Ocak–Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,2 oranında artarak 1 milyon 128 bin 727 olarak gerçekleşti.

İpotekli konut satışları 21 bin 266 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,4 oranında artarak 21 bin 266 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 14,1 olarak gerçekleşti.

Ocak–Eylül döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 76,0 oranında artarak 162 bin 493 oldu.

Eylül ayında 4 bin 978; Ocak–Eylül döneminde ise 38 bin 571 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti.

Yabancılara eylül ayında bin 867 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 oranında azalarak bin 867 oldu. Eylül ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,2 olarak gerçekleşti.

Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 744 ile İstanbul, 557 ile Antalya ve 124 ile Mersin oldu.

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak–Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,6 oranında azalarak 14 bin 944 oldu.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı.

Eylül ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 267 ile Rusya Federasyonu, 202 ile İran ve 146 ile Irak vatandaşlarına yapıldı.