“Konut satışları yatak talebini artırdı”

AYSEL YÜCEL/İSTANBUL

Armis Yatak Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Batallı, yılın ikinci yarısından itibaren iç pazarda toparlanma gözlemlediklerini belirterek, “Eylül itibarıyla konut satışlarındaki hareketlilik ve ev yenileme eğilimleri satışlara olumlu yansıdı” dedi.

Batallı, 2025’in ilk dokuz ayını istikrarlı bir büyüme trendiyle kapattıklarını belirterek, “İç pazarda tüketici davranışlarındaki dalgalanmalara rağmen yılın ikinci çeyreğinden itibaren satışlarımızda toparlanma gözlemledik. Özellikle yeni ürün lansmanlarımız ve çeyiz kampanyalarımız sayesinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 65 ciro artışı elde ettik. İhracat tarafında ise mevcut pazarlardaki payımızı korurken, Avrupa ve Orta Doğu’da yeni distribütörlük anlaşmalarıyla birlikte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80’lik bir büyüme yakaladık” ifadelerini kullandı.

Maliyet artışları rekabeti zorluyor

Üretim maliyetlerindeki artışların rekabeti zorlaştırdığını belirten Batallı, “Elbette tüm sektörde yaşanan negatif unsurlar bizi de etkiliyor. Ancak Armis olarak verimlilik odaklı üretim modelimiz ve yerli tedarik zinciri gücümüz sayesinde bu artışların rekabet gücümüze olan etkisini minimumda tutuyoruz. İhracatta siparişlerde bizim için önemli bir artış söz konusu; özellikle Avrupa pazarında yüksek kalite-fiyat dengemiz bizi güçlü kılıyor” dedi. Batallı, ihracatta yeni pazarlara da girdiklerini belirterek, “Avrupa, Orta Doğu, Körfez, Karayipler ve Afrika gibi bölgelere ihracat yapıyoruz. 2025 yılında, Batı ülkelerinin yanı sıra Azerbaycan ve CIS ülkelerinde de varlık göstermeye başladık. 2025 itibarıyla Kuzey Afrika, Kanada ve Doğu Avrupa pazarlarına giriş yaptık. 2026 yılı ve sonrasında ise dünyanın en büyük yatak pazarları olan Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık’ta varlık göstermeyi hedefl iyoruz” ifadelerini kullandı.

Yatak dışı üretim hattına yatırım

Tolga Batallı, üretim tarafında yeni yatırımlara da değinerek, “Yatak kategorisinin dışında da üretim yaptığımız bir yıl oldu. Bohem Yatak setimize takım olarak Bohem Köşe Koltuk ürettik. Yatak dışı üretim hattındaki yatırımlarımıza önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.