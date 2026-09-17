Konut satışlarında ağustosta sert düşüş

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Türkiye genelinde ağustos ayında 127 bin 410 konut satıldı. Konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,7 azaldı.

Ocak-ağustos döneminde ise konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 düşüşle 950 bin 529 olarak gerçekleşti.

İlk el ve ikinci el satışlar geriledi

Türkiye genelinde ilk el konut satışları ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 azalarak 44 bin 378'e geriledi.

İkinci el konut satışları ise yıllık bazda yüzde 19,4 düşüşle 83 bin 32 oldu.

Toplam konut satışları içinde ilk el konutların payı yüzde 34,8, ikinci el konutların payı ise yüzde 65,2 olarak gerçekleşti.

Ocak-ağustos döneminde ilk el konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 azalarak 308 bin 394'e, ikinci el konut satışları ise yüzde 9,2 düşerek 642 bin 135'e geriledi.

İpotekli konut satışları yüzde 7,2 arttı

Toplam satışlardaki düşüşe karşın ipotekli konut satışlarında artış görüldü. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 artarak 22 bin 131'e yükseldi.

Diğer konut satışları ise yüzde 18,3 azalarak 105 bin 279 oldu. Toplam konut satışlarında ipotekli satışların payı yüzde 17,4, diğer satışların payı yüzde 82,6 olarak kaydedildi.

Ocak-ağustos döneminde ipotekli konut satışları yıllık bazda yüzde 27,6 artışla 188 bin 813'e çıkarken, diğer konut satışları yüzde 12,7 azalarak 761 bin 716'ya geriledi.

Mevsim etkisinden arındırılmış satışlar aylık bazda arttı

Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla ilk el konut satışları yüzde 4,5, ikinci el konut satışları yüzde 19,4 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ise bir önceki aya kıyasla ilk el konut satışları yüzde 3,5, ikinci el konut satışları yüzde 0,7 arttı.

Yabancılara konut satışında sınırlı artış

Yabancılara yapılan konut satışları ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 artarak 1.938'e yükseldi. Yabancılara satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 1,5 oldu.

Ocak-ağustos döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 azalarak 13 bin 141'e geriledi.

Ağustosta ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı 343 ile Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı. Rusya'yı 147 konutla Ukrayna ve 140 konutla İran vatandaşları izledi.