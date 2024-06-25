Konut sektöründen 'BES birikimi konuta teminat olsun' önerisi

Konut kredisi ile ev almanın eskiye göre çok zor olduğunu söyleyen Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, “BES hesabındaki birikimin devlet katkısı olan kısmı hariç bankadan kredi çekerken teminat olarak gösterilebiliyor. Bu şekilde özellikle teminat göstermekte zorlanan katılımcılara büyük fayda sağlanması planlanıyor. Aynı uygulama neden konut kredisi çekmek isteyen tüketicilere de uygulanmasın ki? BES hesabı olanlar konut kredisi çekerken de bu şekilde teminat gösterebilir” dedi.

Türkiye gazetesinin haberine göre Akçam, bankaların konut kredileri için uyguladıkları faiz politikalarını gözden geçirmeleri gerektiğine de vurgu yaptı.