Konut ve otomobil satışında yeni dönem: 1 Ocak'ta başlıyor
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM Genel Kurulu’nda Ticaret Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Otomotiv sektöründe alınan tedbirlerle istikrarın sağlandığını ifade eden Bolat, emlak sektöründe ise yetkisiz kişilerin 1 Ocak'tan itibaren taşınmaz ilanı veremeyeceklerini hatırlattı.
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Buna göre, emlak sektöründe yalnızca yetki belgesine sahip kişiler ilan verebilecek, otomotiv sektörüne yönelik de benzer düzenlemeler hayata geçirilecek.
Bakanlık tarafından yürütülen çalışmalarla emlak ilanlarında yetkisiz kişilerin faaliyet göstermesi engellenecek. Bu adım, tüketici mağduriyetlerini önlemeyi ve kayıt dışı satışları azaltmayı amaçlıyor.
Ekonomi