Konut ve otomobil satışında yeni dönem: 1 Ocak'ta başlıyor

Buna göre, emlak sektöründe yalnızca yetki belgesine sahip kişiler ilan verebilecek, otomotiv sektörüne yönelik de benzer düzenlemeler hayata geçirilecek.

Bakanlık tarafından yürütülen çalışmalarla emlak ilanlarında yetkisiz kişilerin faaliyet göstermesi engellenecek. Bu adım, tüketici mağduriyetlerini önlemeyi ve kayıt dışı satışları azaltmayı amaçlıyor.