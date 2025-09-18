Konut yatırımcısı yurt dışına kaydı! Gayrimenkul alımında ilk 7 ayda rekor kırıldı

Türk vatandaşlarının yurt dışından gayrimenkul alımında ilk 7 ayda rekor kırıldı.

Konut yatırımcısının yurt dışından konut alımı, yılın ilk 7 ayında 1 milyar 498 milyon dolarla tarihi rekor seviyesine ulaştı. Aynı dönemde yabancıların Türkiye'den aldığı konuta ödediği meblağ ise 1 milyar 217 milyon dolara geriledi. Türkiye, gayrimenkul ticaretinde ilk kez cari açık pozisyonuna geçti.

Türk konut yatırımcısı yurt dışına kaydı

TCMB verilerine göre; Türk vatandaşları, Ocak-Temmuz döneminde diğer ülkelerden 1 milyar 498 milyon dolarlık gayrimenkul alımı gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yılın ilk 7 ayında 1 milyar 203 milyon olan bu rakam, 2025'te yüzde 24,5 arttı. Aylık olarak bakıldığında en yüksek alım 253 milyon dolarla temmuz ayında gerçekleşti. Bu aynı zamanda tüm zamanların en yüksek aylık alımı olarak kayıtlara geçti.

Türkiye ilk kez cari açık pozisyonunda

Yurt dışından gayrimenkul alımı artarken aynı dönemde yabancıların Türkiye'den gayrimenkul alımı azaldı.

TCMB'nin yayımladığı verilere göre; Ocak-Temmuz döneminde yabancılar, Türkiye'den 1 milyar 217 milyon dolarlık net gayrimenkul alımı gerçekleştirdi.

2024'ün ilk 7 ayında 1 milyar 823 milyon dolar olan rakam, yüzde 33,2 geriledi.

Gayrimenkulde Türkiye ilk kez cari açık pozisyonunda bulunuyor. Geçtiğimiz yıllarda yabancıların gayrimenkul alımı, Türk vatandaşlarının yurt dışından gayrimenkul alımından fazla durumdayken, geçen sene başlayan gerileme bu yıl eksi pozisyona gelmiş durumda.

Geçtiğimiz yılın ilk 7 ayında yabancıların Türkiye'den aldığı gayrimenkuller için ödediği meblağ, Türk vatandaşlarının yurt dışından aldığı gayrimenkuller için ödediği meblağın 620 milyon dolar üzerindeydi. Bu yıl ise ilk 7 ayda 281 milyon dolarlık bir açık görünüyor.

Yabancıya satış 2017'den beri en düşük sayıda

TÜİK son olarak ağustos ayının konut satış verilerini açıkladı. TÜİK verilerine göre; yılın ilk 8 ayında yabancılara yapılan konut satışı sayısı, 2017'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşti.

Yabancılara yapılan satışın toplam satış içerisindeki payı ise en düşük oranda bulunuyor.