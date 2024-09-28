Konutta fahiş artışa ceza: Ticaret Bakanlığı affetmedi

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü, konut kredisi faiz oranlarında düşüş olacağı yönündeki haberler üzerine fahiş fiyat artırımları yapan emlakçılar için harekete geçti. Konut fiyatlarında fahiş artış yapan emlakçıya idari para cezası uyguladı.

100 bin lira ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı yapılan denetimlerle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakanlık, açıklamasında “Emlak ilan fiyatında fahiş artışına giden bir emlak işletmesine geçen hafta denetim yapmış ve 100.000 TL idari para cezası uygulamıştır” denildi.

117 emlak işletmesi tespit edildi

Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat uygulayan emlakçılara cezai işlemlere bugün itibariyle başladı. İlan platformlarında fahiş arttırım yapan emlakçılar tek tek tespit edildi. Fiyat değişimlerini yakında takip eden Bakanlık paylaşımında şu bilgilere yer verdi:

“Eylül ayı içinde ilan fiyatlarında fahiş artışı yapan 117 emlak işletmesi daha tespit edilmiş olup, her bir emlak işletmesine 100.000 TL olmak üzere, toplam 11.700.000 TL idari para cezası uygulanmasına bugün itibarıyla başlanmıştır.

Ticaret Bakanlığı tarafından, ilan platformlarındaki fiyat değişimleri yakından takip edilmeye devam edilecek olup, kredi faiz oranlarındaki düşüşü fırsata çevirmeye çalışan ve ilan fiyatında fahiş artışa giden emlak işletmelerine gerekli idari cezaların uygulanmasına kararlılıkla devam edilecektir.”