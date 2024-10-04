Konutta paylı satış dönemi başladı! Daireler 20 eşit hisseye kadar bölünebiliyor

Konut piyasasındaki durgunluk dönemi devam ederken markalı konut üreticileri kaçan yatırımcıları çekmek için yeni satış modelini devreye aldı.

İnşaat şirketleri yeni projelerinde paylı satış sistemine geçiyor. Ev almak isteyen ama alamayan, yatırımını da konut için kullanmak isteyenler için konut üreticileri fiyatına göre, 10 ya da 20 eşit payla satış sisteminni uygulayacak. Yatırımcı dairelerde istedikleri oranda hisse sahibi olabilecek.

Daire fiyatına göre 10 veya 20 hisseye bölünüyor

Sinpaş GYO, portföyündeki 1200 konutun paylara bölünerek satılacağı yeni satış modelini duyurdu. Cumhuriyet Gazetesi'ne İstanbul, Ankara, Bursa ve Denizli’deki projelerinde hayata geçen sistemi anlatan Sinpaş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelik, “Satış fiyatı 10 milyon TL’nin altında olan gayrimenkulleri 10 paya bölerek satışa sunacağız. Peşin satış fiyatı 10 milyon TL ve üstünde olan gayrimenkuller ise 20 eşit paya kadar bölünebilecek” dedi.

Kira geliri de sağlayacak

Çelik, bu satışlar için platform oluşturacaklarını belirterek “Yatırımcıların aldıkları gayrimenkulleri bizim iş ortaklarımız kiralayacak ve yatırımcı payı oranında kira geliri alacak. Daha sonra bu payların satılabilmesi için bir platform da oluşturacağız” diye konuştu.

Pandemi alışkanlıkları bahçe talebini artırdı

Uluslararası gayrimenkul geliştirme şirketi Reportage Properties’in Türkiye markası Reportage Türkiye, Bahçeşehir’de inşa edeceği ikinci projesi Afra Park’ı duyurdu. 1.5 milyar TL yatırımla hayata geçen projenin tanıtım toplantısında konuşan Reportage Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Kemal Alamo, “Özellikle pandemi döneminde tüketici alışkanlıklarının villa tarzında bahçeli ev yönüne doğru evrilmesiyle Türkiye’de yapılanma kararı aldık. İlk projemiz, İtalyan mimarisine uygun bir konseptle Bahçeşehir’de 2.2 milyar TL yatırımla, 232 adet bahçeli villalardan oluşan Sylvana İstanbul oldu. İstanbul’da ikinci projemizi hayata geçiriyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Afra Park, gayrimenkul geliştirme alanındaki vizyonumuzu tam olarak yansıtan bir proje olacak” dedi. Alamo, yakın zamanda İstanbul’u bölge merkezi haline getirerek Arnavutluk ve Rusya’yı buradan yöneteceklerini de söyledi.

İnşaat sektöründe pozitif büyüme bekleniyor

KPMG Türkiye tarafından hazırlanan “İnşaat ve Gayrimenkul Sektörel Bakış Raporu” 2024 yılı ikinci çeyrek rakamlarına göre inşaat sektörünün 2024 yılı ve sonrası için pozitif büyüme trendini devam ettirmesi bekleniyor. KPMG Türkiye İnşaat ve Gayrimenkul Sektörü Lideri Savaş Görkem Yapan, “Ancak finansman zorlukları ve talep yetersizliği gibi faktörler, sektör oyuncularının dikkat etmesi gereken risk unsurları arasında öne çıkıyor” dedi.