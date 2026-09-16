Konut Fiyat Endeksi açıklandı: Ağustos ayında reel düşüş sürdü

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos 2026 Konut Fiyat Endeksi verilerini açıkladı.

Konut Fiyat Endeksi, ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 oranında arttı. KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 23 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 6,5 oranında azaldı.

Konutta son 30 ayın 29'unda reel düşüş yaşandı.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de konut fiyatları arttı

Ağustos ayında İstanbul, Ankara ve İzmir'de KFE bir önceki aya göre sırasıyla yüzde 1,9, yüzde 1,5 ve yüzde 2,7 arttı.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre İstanbul'da yüzde 26,3, Ankara'da yüzde 24,8 ve İzmir'de yüzde 23,3 yükseldi.

Bölgelere göre yıllık konut fiyat endeksi değişiminde en yüksek artış yüzde 27,0 ile Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkâri ve Muş bölgesinde gerçekleşti.

En düşük yıllık artış ise yüzde 13,0 ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ bölgesinde görüldü.

Yeni Kiracı Kira Endeksi yüzde 26,4 arttı

Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE), ağustosta bir önceki aya göre yüzde 2,3 arttı.

Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 26,4 yükselirken, reel olarak yüzde 3,9 azaldı.

YKKE, İstanbul, Ankara ve İzmir'de ağustosta bir önceki aya göre sırasıyla yüzde 4,9, yüzde 2,6 ve yüzde 5,4 arttı.

Endeks değerleri yıllık bazda İstanbul'da yüzde 34,5, Ankara'da yüzde 28,3 ve İzmir'de yüzde 25,5 yükseldi.

Bölgelere göre yıllık yeni kiracı kira endeksi değişiminde en yüksek artış yüzde 34,5 ile İstanbul bölgesinde, en düşük artış ise yüzde 17,3 ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ bölgesinde kaydedildi.