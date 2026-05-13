Konya, 2026 İslam İşbirliği Teşkilatı, Gençlik Başkenti oldu

MUHAMMET YİĞİTOĞLU

Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile çok sayıda yerli ve yabancı davetli katıldı.

Program kapsamında 2026 Gençlik Başkenti anahtarı da Konya’ya devredildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın tarih boyunca ilim, irfan ve medeniyetin merkezi olduğunu belirterek, “Bugün İslam dünyasının gençlerini medeniyetimizin bu kadim başkentinde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu unvanı yalnızca bir onur değil, büyük bir sorumluluk olarak görüyoruz” dedi.

Bu yılın temasını “Daha Adil Bir Dünya İçin Diplomasi” olarak belirlediklerini ifade eden Altay, gençlerin İslam dünyasının geleceğinde önemli rol üstleneceğini ve Konya’dan yükselecek gençlik sesinin kardeşlik bağlarını güçlendireceğini söyledi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise Konya’nın uluslararası organizasyonlardaki başarısına dikkat çekerek, etkinliklerin İslam dünyası gençleri arasındaki dayanışmayı artıracağını kaydetti.