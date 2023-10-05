Konya, 9 aylık ihracatta rekor kırdı

İBRAHİM ÇİÇEKÇİ/KONYA

Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya’nın ihracat rakamlarını değerlendirdi. Konya’nın tarihinin en yüksek Ocak-Eylül dönemi ihracat rakamına ulaştığını belirten Büyükeğen, “Bu dönemde Konyalı sanayicilerimiz, 2 milyar 508 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İhracatta yakaladığımız bu başarı ivmesi ile inşallah yıl sonunda yeni bir rekor kıracağız. Bizlere bu gururu yaşatan tüm sanayicilerimize ve çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

Liderlik makine ve aksamları sektöründe

İhracatın sektörel bazdaki değişimi hakkında da bilgiler veren Başkan Büyükeğen, en fazla ihracat yapılan ilk üç sektörün makine ve aksamları, otomotiv endüstrisi ile hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörleri olduğunu söyledi. Makine ve aksamları sektörünün ihracatının 623 milyon 151 bin dolar olduğunu kaydeden Büyükeğen, “Otomotiv endüstrimiz 580 milyon 633 bin dolar, hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörümüz de 375 milyon 118 bin dolar ihracat gerçekleştirmiştir. Ayrıca ihracatımızın dördüncü sırasında iklimlendirme sanayi yer alırken, beşinci sırada da demir ve demir dışı metaller sektörü yer aldı” ifadelerini kullandı.

Rusya, ihracatta lider ülke

Konya’nın son dönemde en fazla ihracat yaptığı ülkelerin başında gelen Rusya’nın, 9 aylık dönemde de liderliğini koruduğuna dikkat çeken Başkan Büyükeğen, ihracat yapılan diğer ülkeler ile ilgili şunları söyledi: “Bu dönemde Konyalı sanayicilerimiz 194 ülkeye ihracat yaptı. Rusya, bu ülkeler içerisinde ilk sırada yer almaya devam ediyor. Rusya’ya yapılan ihracatımız 9 aylık dönemde yüzde 57,5 arttı ve 243 milyon 991 bin dolara ulaştı. En fazla ihracat yaptığımız ilk 10 ülke ise, Almanya, İtalya, Irak, ABD, Polonya, Cezayir, Birleşik Krallık, Suudi Arabistan, Libya oldu.”

"Tüccar, sanayici, ihracatçı ve çalışanlarımızı kutluyorum”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Eylül ayı ihracat verilerini açıkladı. İhracat rakamlarını değerlendiren Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, “Türkiye’nin ihracatı 2023 yılı Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 oranında artarak 22 milyar 670 milyon dolar oldu. Konya’nın Eylül ayında ihracatı da yüzde 12,1 artarak 328 milyon 312 bin 277 Dolar olarak gerçekleşmiştir. Eylül ayında Konya, Türkiye ihracatının yüzde 1.70’ini gerçekleştirmiştir. Şehrimizin 2023 yılı Ocak – Eylül dönemini kapsayan 9 aylık ihracatı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 oranında artarak 2 milyar 508 milyon 272 bin Dolar’a ulaşmıştır. Bu rakama göre Konya en çok ihracat yapan şehirler listesinde 10. sırada yer almıştır. Eylül ayında Konya’nın tarihinin en yüksek ihracat rakamını gerçekleştirmesi memnuniyet vericidir. İhracatçı firma sayısı ile Türkiye’nin önde gelen şehirleri arasında yer alan Konya’nın daha yüksek oranda ihracat artışı gerçekleştirmesi için firmalarımızla işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz. Konya’nın ihracatta yeni bir rekor kırmasına katkı sağlayan tüm tüccar, sanayici, ihracatçı ve çalışanlarımızı kutluyorum” dedi.