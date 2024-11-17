Konya Büyükşehir Belediyesi'nden çiftçilere Antep fıstığı üretimi için destek

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, konuya ilişkin yazılı açıklamasında çiftçiye ve üreticiye yönelik fidan ve fide desteğini çeşitlendirerek sürdürdüklerini belirtti.

"31 ilçemizdeki çiftçilerimize farklı destekler sağlıyoruz"

Tarımın merkezi olan Konya'da tarımsal üretimin artırılmasının ve çiftçilerin desteklenmesinin her zaman öncelikleri arasında olduğunu vurgulayan Altay, "Çiftçilerin yaşadığı bölgede gelirini artırmak amacıyla her yıl olduğu gibi 2025 yılında da tarımsal desteklemeler artarak devam edecek. Amacımız vatandaşlarımızın yaşadıkları bölgelerde refah seviyesini artırmak. Bu kapsamda 31 ilçemizdeki çiftçilerimize farklı destekler sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

Antep fıstığı üretimi için kentte pilot bölgeler belirlediklerini bildiren Altay, şunları kaydetti:

"Yaptığımız desteklerde, getirisi yüksek ve çok su istemeyen ürünlere önem veriyoruz. Bu kapsamda mikro klimaya sahip pilot bölge olarak belirlediğimiz Bozkır, Hadim ve Taşkent ilçelerimizde çiftçilerimize yüzde 50 hibe destekli, aşılı Antep fıstığı fidanı desteğinde bulunduk. Bu bölgelerimizde su tasarrufu sağlayıp birim alandan yüksek gelir getirisi ile bölge ekonomisine katkı sunmayı hedefliyoruz. Çiftçilerimiz için hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum."