Konya iş dünyası işgücü sorununa çözümler önerdi

KONYA - EKONOMİ

Konya iş dünyasını temsil eden Konya Ticaret Odası (KTO), Konya Ticaret Borsası (KTB) ve Konya Sanayi Odası (KSO) ortak bir açıklama yaparak, son dönemde özellikle bazı sektörlerde etkileri çok fazla hissedilir hale gelen insan kaynağı eksikliğine dikkat çekti.

Yapılan açıklamada çözüm önerileri de kamuoyu ile paylaşıldı. İş gücü eksikliğinin hem üretkenlik hem de ekonomik büyüme açısından ciddi sorunlara yol açtığının ifade edildiği ortak açıklamada, bu boşlukların birçok sektörde verimliliğin düşmesine, iş gücü maliyetlerinin artmasına ve dolayısıyla uluslararası rekabet gücünün azalmasına neden olduğu vurgulandı. Ayrıca Türkiye iş gücü piyasasındaki en büyük zorluklardan birinin nitelikli eleman eksikliği olduğu belirtilerek, bu noktada mesleki eğitimin güçlendirilmesinin ciddi önem taşıdığının altı çizildi.

Çalışma hayatındaki iş gücü sorununun çözümüne yönelik önerileriler ise; mesleki eğitim yatırımlarının artırılması, iş gücü eğitim programlarının yeniden yapılandırılması, kayıtlı yabancı işçi alternatifinin değerlendirilmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilerek istihdamın artırılması olmak üzere dört ana başlıkta toplandı.

KTO, KTB ve KSO tarafından yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Eğitim programlarının, sektörlerin ihtiyaçlarına uygun olarak güncellenmesinin ve meslek liseleri ile teknik okulların kalitesinin artırılmasının, gençlerin iş gücü piyasasına daha hızlı ve etkili bir şekilde entegre olmalarını sağlayacağına inanıyoruz. Son dönemde iş dünyasına etkilerini hızla hissetmeye başladığımız; otomasyon, dijitalleşme ve yapay zekâ gibi teknolojiler iş gücü piyasasında köklü değişiklikler getirmekte. Bu kapsamda mevcut iş gücü eğitim programları da teknolojik gelişmelere ve endüstriyel değişikliklere uyum sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılmalı. Eğitim programlarının modernize edilmesi, iş gücü kalitesini artırarak, sektörel ihtiyaçlara daha iyi yanıt verilmesine katkıda bulunacaktır.”

“Kalifiye yabancı iş gücü istihdamda denge sağlar”

Türkiye’nin iş gücü sorununa çözüm olarak, yabancı işçilerin kayıtlı bir şekilde çalışma hayatına dahil edilmesi alternatifinin değerlendirilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, “Kalkınma Odaklı Stratejik Araştırmalar Merkezi (KOSAM) tarafından hazırlanan akredite göçmen çalışma vizesi modelinde belirtildiği gibi; ülkemize katkı sağlayabilecek nitelikli/ kalifiye ve kayıtlı yabancı iş gücünün ülkemize çekilmesinin, istihdamda önemli bir denge sağlayabileceğini düşünüyoruz. Ancak, bu sürecin belirli şartlar ve düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerektiğini; kayıt, çalışma izinleri, entegrasyon, kart modelleri, ikamet, işveren sponsorlukları ve özel istihdam büroları gibi başlıkların sağlam zemin üzerine inşa edilmesinin ne kadar önemli olduğunu tekrar belirtmek istiyoruz” denildi.

“Çalışma haklarına saygı gösterilmeli”

İşgücü eksikliğinin doğurduğu sıkıntıların çözülmesi için çalışma koşullarının iyileştirilerek istihdamın artırılmasının önemine işaret edilen açıklamada çalışan haklarına saygı gösterilmesi, adil ücretlendirme ve sağlıklı çalışma ortamlarının iş gücü piyasasında kalıcı iyileştirmeler sağlayacağı ifade edildi. Açıklamada ayrıca işveren ile çalışanlar arasındaki iletişimin güçlendirilmesinin de iş gücü sorunlarının çözümüne katkıda bulunacağı kaydedildi.