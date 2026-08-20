Konya Sanayi Odası yeşil dönüşümde Türkiye'ye örnek

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, başarının Konya sanayisinin yeşil dönüşümü açısından önemli olduğunu söyledi.

Büyükeğen, “Sanayimizin geleceği, üretim gücümüzün yanı sıra çevresel sürdürülebilirliğe de bağlı. Sanayicilerimizin yeşil dönüşüme uyum sağlamaları ve karbon salınımlarını azaltmaları için çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmalar neticesinde TSE tarafından verilen İklim Dostu Kuruluş Belgesi’ni alan Türkiye’deki ilk ve tek oda olduk. Bu belge bizim için yeni hedeflerin başlangıcıdır. Konya sanayisinin yeşil ve sürdürülebilir üretimde Türkiye’ye örnek olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu. Büyükeğen, çevreye duyarlı ve kaynakları verimli kullanan üretim modeliyle sanayicilerin rekabet gücünü korumayı hedeflediklerini ifade etti.