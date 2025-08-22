Konya Şeker 2025 sezonu ayçiçeği alım fiyatını açıkladı

Konya Şeker, 2025 yılı ayçiçeği alım fiyatlarını açıkladı. Açıklanan rakamlar hem peşin hem de vadeli ödeme seçeneği olarak iki opsiyonlu şekilde duyuruldu.

Ayçiçeğinde iki farklı alım fiyatı belirlendi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yüzde 44 yağ oranına sahip ayçiçeği için ton başına iki farklı alım fiyatı belirlendi. Bloomberg HT’den İrfan Donat’ın haberine göre, üreticiler ürünlerini isterlerse 7 gün içinde peşin ödeme karşılığında 32 bin TL/ton fiyatla satabilecek. 60 gün vadeli ödeme seçeneğini tercih edenler için ise fiyat 34 bin TL/ton olacak.

Ton başına 34 bin 400 TL ödeme yapılacak

Ayrıca yüzde 50 yağ oranına sahip ayçiçeği için ton başına 34 bin 400 TL ödeme yapılacağı açıklandı.

Trakya Birlik ayçiçeği alım fiyatını duyurmuştu

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz haftalarda Trakya Birlik, 2025/2026 sezonu için yüzde 44 yağ oranlı ayçiçeğine ton başına 28.000 TL/Ton fiyat açıklamıştı.

Trakya Birlik tarafından açıklanan 28TL/kg fiyat, arzdaki daralma ve talepteki güçlü seyir ile halihazırda borsalarda fiyatlamanın 30 TL'nin üzerine çıkmasında etkili oldu.