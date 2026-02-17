Konya Şeker'den üreticiye 12,7 milyar liralık ödeme

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

8 milyar 484 milyon 218 bin TL ödeme yapacak olan Konya Şeker, bugün saat 17:00’de pancar bedellerini ortaklarının hesaplarına yatırmaya başlayacak.

Böylelikle bugüne kadar 4 milyar 296 milyon 327 bin TL ödeme yapılan üreticilere aktarılan toplam pancar bedeli 12 milyar 780 milyon 545 bin TL'ye ulaşacak. PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu, “2025–2026 kampanya döneminde hem pancar miktarı hem de verimlilik açısından memnuniyet verici sonuçlara ulaştık. Üreticimizin emeğinin gerçek değerini bulması, alın terinin karşılığını eksiksiz alabilmesi adına kararlı ve yoğun bir gayret içerisindeyiz" dedi.