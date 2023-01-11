Konya, turizmde ivme yakaladı ihracat ve yatırım da iyi gidiyor

Burcu SUNA/KONYA

Konya turizmde önemli bir ivme yakaladı. Tarımda 2022 yılı bereketli geçti. 2 milyon tona yakın hububat rekoltesi elde edildi. 5 adet Organize Sanayi Bölgesi bulunan Konya’nın 2022 ihracatı 3 milyar 262 milyon dolara ulaştı. 2022’de yatırım iştahı da canlıydı. Şirket açılış ve kapanışları yönünden tablo parlak değildi ancak yatırım iştahı devam etti. Geçen yıl yatırım yeri Konya olan 500’e yakın proje başladı. Belediye 11 milyarlık yatırım yaptı. Aselsan yatırım Konya’yı savunma sanayinde öne çıkardı.

Pandemi sonrası 2021 İslam Oyunları Konya’da yapıldı. 56 ülkeden 5 bin sporcu ve binlerce seyirci Konya’da olimpiyatlara katıldı. Pandemi arasının ardından Vuslat Haftası yoğun katılımla tamamlandı. 10 gün boyunca şehir 100 bin turist ağırladı. Kamu yatırımlarında Konya ön plana çıktı. Türkiye’nin en büyük viyadüğü Eğiste Viyadüğü hizmete açıldı. Konya-Alanya arası 2 saat 15 dakikaya düştü. Yine Konya Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın birlikte yaptığı Mevlana Çarşı ve Altın Çarşı’nın yapımı tamamlandı. Çalışma Türkiye’deki önemli dönüşüm örneklerinden oldu. İki kurum işbirliği ile yapılan yeni oto sanayinin inşaatı bitmek üzere. Dünyanın ilk yerleşim yeri olarak kabul edilen Çatalhöyük Karşılama Merkezi’nde sona gelindi. Kelebek Bahçesi 600 binin üzerinde ziyaretçi aldı.

Konya’da 2022 yılında yatırım iştahı canlı geçti sayılabilir. Proje sayısı düşmekle birlikte öngörülen yatırım tutarı arttı. 2021 yılı ilk 11 ayda 8,9 milyar lira yatırım öngören 528 proje için teşvik belgesi alınmıştı. 2022 yılında belge sayısı 454’e düşmekle birlikte yatırım değeri 13,2 milyar liraya çıktı. Konya, 2021’in tamamında 574 proje için teşvik belgesi almıştı. Bunlarda öngörülen yatırım 9.4 milyar liraydı. 2022’nin 14,5-15 milyar lira civarında kapanması muhtemel. Bu gerçekleşirse reel anlamda da yatırımlarda 2021 düzeyleri yakalanmış olacak.

Arsan Arıtma’nın 375 milyon liralık yatırımı, Necipoğulları’nın 162,5 milyon liralık yatırımı, Biomas Tarımsal’ın 87,5 milyonluk yatırımı, Koçakpark’ın çocuk oyun grubu üretimi için 99,6 milyon liralık yatırımı, Kazeloğulları Sanayi’nin makine üretimi konusundaki 111 milyon liralık yatırımı, Çayırova Otomotiv’in 105,5 milyon liralık, Güvenç Sondaj’ın 89 milyon liralık yatırım, 2022’nin son aylarında teşvik belgesi alarak yatırım sürecini başlattılar.

BAŞKANLAR NE DEDİ?

● KONYA SANAYİ ODASI (KSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA BÜYÜKEĞEN:

İHRACATIMIZ 2016’DAN BU YANA KESİNTİSİZ ARTIYOR

Konya, tüm ekonomik zorluklara rağmen Türkiye’nin en başarılı üretim ve ihracat kentlerinin başında geliyor. Başarıları rakamlara da yansıyor. İhracatımız 2016 yılından bu yana kesintisiz artıyor. 2016 yılında 1,3 milyar dolar ihracat yapan Konyamız, 2022’de yüzde 8,9’luk artışla 3 milyar 262 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Cumhuriyetimizin 100. yılına girerken bu başarıya imza atarak hepimizin göğsünü kabartan Konyalı sanayicilerimizi ve çalışan kardeşlerimizi yürekten kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum 2022 yılında da 789 milyon dolar ihracat ile makine ve aksamları sektörü, Konya’da başı çekti. İkinci sırasında 720,3 milyon dolarla otomotiv endüstrimiz, üçüncü sırada 282 milyon dolar ihracatla demir ve demir dışı metaller sektörümüz, dördüncü sırada 278,6 milyon dolar ihracatla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörümüz var. Bunları iklimlendirme sanayi sektörümüz izliyor. Konya, 2022’de en fazla ihracatı Irak, Almanya, Rusya, ABD, İtalya, Polonya, Cezayir, Romanya, İsrail ve Mısır’a yaptı.

● KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI UĞUR İBRAHİM ALTAY:

31 İLÇEDE 10,7 MİLYAR LİRAYI AŞKIN YATIRIM YAPTIK

‘Konya Modeli Belediyecilik’ anlayışıyla göreve geldiğimiz 2018 yılından bu yana 31 ilçede 10 milyar 783 milyon lirayı aşkın yatırım yaptık. Sosyal destek alan bin 108 konuta doğalgaz bağlandı. 107 yeni otobüs aldık. Büyük Larende Dönüşümü’nden Alaaddin Caddesi’ndeki binaların dış cephelerinin yenilenmesine, Kanalizasyon Master Projesi’nden ilçelere kazandırılan atık su arıtma tesislerine, Konya’ya kazandırılan spor tesislerinden yaklaşık 7.5 milyar liralık Darü’l-Mülk Projesi’ne, Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı’dan Millet Bahçesi’ne, Konya Yeni Sanayi Sitesi’nden Sille Cephaneliği’nin taşınmasına, Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’nden 31 ilçedeki yol çalışmalarına, 5. İslami Dayanışma Oyunları’ndan Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı’na, spordan eğitime, sosyal ve kültür faaliyetlere kadar birçok çalışma yaptık. 2022 yılında 28 ilçeye 1 milyar 682 milyon liralık belediye yatırımı oldu. Göreve geldiğimiz günden bu yana 28 ilçemize kazandırdığımız yatırımların toplam tutarı 4 milyar 970 milyon lira oldu. Şehrimiz için hayırlı, uğurlu olsun.

● KONYA TİCARET ODASI BAŞKANI SELÇUK ÖZTÜRK:

İHRACATIMIZI YÜZDE 10 ARTIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Konya 2022’de 3 milyar 262 milyon dolar ihracat yaptı. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Bu yıl da artışın devam edeceğini düşünüyorum. Bu hedefle çalışmaya devam edeceğiz. Yeni dönemde ihracat rakamlarımızın en az yüzde 10 artış hedefimiz var ve çalışmalarımızı bu doğrultuda devam ettireceğiz. Yeni dönemde ihracat rakamımızın 3,7 milyar doların üzerine çıkacağını düşünüyoruz. Türkiye’nin ikinci 100 yılına gireceği 2023’te de ülkemiz ihracatına daha fazla katkı sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz.

● MÜSİAD KONYA ŞUBE BAŞKANI HİLMİ KAĞNICI:

BU YIL YENİ PROJELERLE ÖNEMLİ İŞLER YAPACAĞIZ

ASELSAN yatırımı ile Konya’nın savunma sanayinde ana üretici şehir haline geldi. MÜSİAD olarak üretime verdiğimiz destek artacak. 2023 Türkiye için önemli bir yıl ve MÜSİAD olarak bunun farkındayız. 2023 yılında büyümemizin artmasını sağlayacak yeni projelerle dünya çapında da önemli işler yapacağımıza inanıyorum. Özellikle savunma sanayisinde yapılan projeler tüm dünyada ses getirmeye devam ediyor. Konya ASELSAN fabrikasının da yeni dönemde üretime dahil olması savunma sanayimizi daha da güçlendirecek.

● ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI (ZMO) KONYA ŞUBE BAŞKANI BURAK KIRKGÖZ:

YAKLAŞIK 2 MİLYON TON BUĞDAY HASAT ETTİK

Buğday ve arpada rekolte beklediğimiz gibi yükseldi. Buğdayda geçen seneye oranla yüzde 25’lik rekolte artışı oldu. Geçen yıl ekmeklik ve makarnalık buğday dahil yaklaşık olarak 1 milyon 590 bin ton civarında hasadımız vardı. Bu yıl ise yaklaşık 1 milyon 950 bin ton civarında bir buğdayda hasadımız gerçekleşti. Ayrıca arpada yüzde 37’lik rekolte artışı oldu. Konya bölgesinde geçen sene yaklaşık olarak 843 bin ton civarında olan arpa hasadı bu yıl (2022) yaklaşık 1 milyon 200 bin ton civarında gerçekleştirdi.

Şirket kapanışlarında yüzde 85,5 artış oldu

Konya’da ticari hayatın nabzı bakımından önemli göstergelerden biri şirket kuruluşları… 2022’de şirket kuruluşlarında yüzde 15 artış oldu. Kapanışlar daha yüksek (yüzde 85,5) orandaydı. Gerçek kişi işletmeleri kuruluşlarında düşüş vardı. Tasfiye edilen şirket sayısında da yüzde 34,8’lik artış oldu.

YARIN: GAZİANTEP