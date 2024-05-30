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Konya'da 11 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek

Konya'da 11 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası için ihale yapılacağı bildirildi.

Haber Merkezi
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Konya'da 11 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek
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Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Konya'nın Tuzlukçu, Karapınar, Akşehir, Doğanhisar ve Seydişehir ilçeleri sınırlarında bulunan 11 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası, 3 yıl süreyle arama ruhsatı verilmek üzere açık teklif usulüyle ihale edilecek.

Tahmini bedelleri 269 bin 404 lira ile 5 milyon 869 bin 59 lira arasında değişen sahaların ihaleleri, 11 Haziran Salı günü 09.30-12.30'da Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ihale salonunda yapılacak.

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