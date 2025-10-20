Konya’da ekmek fiyatlarına zam geldi!

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) onayıyla Fırıncılar Odası tarafından hazırlanan azami fiyat tarifesi, 21 Ekim 2025 Salı gününden itibaren uygulanacak. Konya Fırıncılar Odası tarafından onaylanan tarifeye göre 200 gram normal ekmeğin fiyatı 11 TL’den 13 TL’ye çıkarılacak.

Simit ve poğaça fiyatlarına da zam gelmişti

Konya’da son olarak 13 liradan satılan sade simidin fiyatı, bugünden itibaren geçerli olmak üzere 15 TL’ye, sade poğaça çeşitlerinin fiyatı ise 16,5 TL’ye çıkarılmıştı.