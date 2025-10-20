  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Konya’da ekmek fiyatlarına zam geldi!
Takip Et

Konya’da ekmek fiyatlarına zam geldi!

Konya’da ekmek fiyatlarına zam geldi. Fırıncılar Odası tarafından belirlenen yeni tarife yarından itibaren geçerli olacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Konya’da ekmek fiyatlarına zam geldi!
Takip Et

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) onayıyla Fırıncılar Odası tarafından hazırlanan azami fiyat tarifesi, 21 Ekim 2025 Salı gününden itibaren uygulanacak. Konya Fırıncılar Odası tarafından onaylanan tarifeye göre 200 gram normal ekmeğin fiyatı 11 TL’den 13 TL’ye çıkarılacak.

Simit ve poğaça fiyatlarına da zam gelmişti

Konya’da son olarak 13 liradan satılan sade simidin fiyatı, bugünden itibaren geçerli olmak üzere 15 TL’ye, sade poğaça çeşitlerinin fiyatı ise 16,5 TL’ye çıkarılmıştı.

Adalet Bakanı Tunç: Türkiye'nin yargı sistemi her zamankinden daha tarafsız ve bağımsızAdalet Bakanı Tunç: Türkiye'nin yargı sistemi her zamankinden daha tarafsız ve bağımsızGündem

 

Ünlü ekonomist uyardı: Faiz indirimi TL’de baskıyı artırabilir!Ünlü ekonomist uyardı: Faiz indirimi TL’de baskıyı artırabilir!Ekonomi

 

Ekonomi
Altın ve mücevher sektörü zorda: Harakiri yapacak noktaya geldik
Altın ve mücevher sektörü zorda: Harakiri yapacak noktaya geldik
TESK Genel Başkanı Palandöken, Dünya Kupası'nda üçüncü olan Türk kuaförlerini kutladı
TESK Genel Başkanı Palandöken, Dünya Kupası'nda üçüncü olan Türk kuaförlerini kutladı
Ünlü ekonomist uyardı: Faiz indirimi TL’de baskıyı artırabilir!
Ünlü ekonomist uyardı: Faiz indirimi TL’de baskıyı artırabilir!
Bakan Işıkhan’dan uyarı: Hibe desteği başvuruları için son tarih yaklaşıyor
Bakan Işıkhan’dan uyarı: Hibe desteği başvuruları için son tarih yaklaşıyor
Reuters: TCMB faiz indirimlerinde frene basabilir!
Reuters: TCMB faiz indirimlerinde frene basabilir!
Dünyayı sarımsağın siyah hali sardı: Taşköprü’den 6 ülkeye ihracat
Dünyayı sarımsağın siyah hali sardı: Taşköprü’den 6 ülkeye ihracat