Konya'da minibüs ücretlerine zam geldi!

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, Konya'da minibüs ücretlerinde düzenleme yapıldığını açıkladı.

Başkan Muharrem Karabacak konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Akaryakıt, amortisman ve işletme maliyetlerine gelen artışlar nedeniyle ulaşım ücretlerine düzenleme yapma gereği doğmuştur. Alınan kararla minibüs indi-bindi ücretimiz 25 TL, mesafesine göre 28 - 30 - 35 TL olarak belirlenmiştir.

Güncellenen tarife Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak

Güncellenen tarife 27 Ağustos 2025 Çarşamba gününden itibaren uygulamaya başlayacaktır. Yolcularımızın ve vatandaşlarımızın düzenleme kararını anlayışla karşılayacaklarını ümit ediyor, saygılar sunuyorum" dedi.

