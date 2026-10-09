Konya'nın ekonomik gücü için reform masası kuruldu

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yapısal Reformlar Komisyonu tarafından düzenlenen Yapısal Reform Çalıştayı, Konya’nın ekonomik potansiyelini Türkiye’nin yapısal reform gündemiyle birlikte değerlendirmek üzere gerçekleştirildi. Mevlana Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (MEVLANASİFED) ev sahipliğinde, Daha İyi Yargı Derneği desteğiyle düzenlenen çalıştayın medya platform sağlayıcısı ise Ekonomi Gazetesi oldu.

“Türkiye’nin Gücüne Konya’nın Katkısı” başlığıyla gerçekleştirilen programda, Konya ve bölgesinin sahip olduğu ekonomik potansiyelin önündeki yapısal engellerin belirlenmesi ve bu potansiyelin daha yüksek katma değere dönüştürülmesine yönelik somut önerilerin ortaya konulması hedeflendi. Ekonomi Gazetesi yazarı Dr. Şeref Oğuz’un moderatörlüğünü üstlendiği çalıştayda iş dünyası temsilcileri, akademisyenler, kamu ve yerel yönetim temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla Konya’nın geleceğine ilişkin başlıklar masaya yatırıldı.

Programa Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın yanı sıra Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Savaş Erdoğan, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berrin Akbulut, İŞKUR Konya İl Müdürü Önder Çiftçi, MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bostancı, Konya Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Özgür Karayazılı katıldı. Meslek odalarının başkanları ile Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası, MÜSİAD, ERSİDER, Hasmer, İNKAD, KAUÇD, Konya GİAD, TURİDER, KİMSAD, KİKAD, VİAD ve Konya Soroptimist temsilcilerinin yanı sıra akademisyenler de çalıştay masalarında görüş ve önerilerini paylaştı.

“Konya’nın gücünü daha yüksek katma değere dönüştürmeliyiz”

Çalıştayın açılışında konuşan MEVLANASİFED Başkanı Güliz Arıkoğlu, Konya’nın sahip olduğu ekonomik ve toplumsal gücün geleceğe daha güçlü taşınması gerektiğini belirterek, kentin tarihsel mirasının yanı sıra üretim kapasitesiyle de Türkiye açısından önemli bir konumda bulunduğunu söyledi. Arıkoğlu, “Bugün Konya olarak sahip olduğumuz ekonomik ve toplumsal gücü geleceğe nasıl daha güçlü taşıyabileceğimizi değerlendireceğiz. Konya, Mevlana’nın şehri ve Anadolu Selçuklu Devleti’ne başkentlik yapmış kadim bir şehir olarak yüzyıllardır hoşgörünün, birlikte yaşama kültürünün ve ortak değerlerin önemli merkezlerinden biri olmuştur” dedi.

Konya’nın kültürel mirasının yanında sanayi, tarım, girişimcilik, üretim çeşitliliği ve şehircilik alanlarında da önemli bir marka değeri oluşturduğunu ifade eden Arıkoğlu, kentin ekonomik kapasitesine ilişkin verilerin güçlü bir tablo ortaya koyduğunu belirterek, “31 milyon metrekarelik organize sanayi bölgemiz, 1 milyon 830 bin hektarlık tarım alanımız ve geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 5,1 artan ihracatımızla güçlü bir potansiyele sahip olduğumuzu görüyoruz. Elbette bu tabloyu çok daha fazla veriyle desteklememiz mümkün. Ancak asıl meselemiz sahip olduğumuz bu gücün daha yüksek katma değere nasıl dönüştürülebileceği” diye konuştu.

Şehirlerin rekabet gücünün artık yalnızca üretim miktarıyla değerlendirilemeyeceğini vurgulayan Arıkoğlu, nitelikli insan kaynağı, teknoloji, markalaşma, lojistik altyapı ve kurumsal kapasitenin de ekonomik performans açısından belirleyici hale geldiğini söyledi. Arıkoğlu, “Artık şehirlerin gücü yalnızca ne kadar ürettikleriyle değil; yetenekli insan kaynağı, teknoloji geliştirme kapasitesi, markalaşma, lojistik altyapı, kurumsal yapı ve yaşam kalitesi gibi unsurların birlikte şekillendirdiği bölgesel rekabet endeksindeki konumlarıyla ölçülüyor. Bölgemizin yatırım, istihdam ve rekabet gücünü artıracak somut önerilerin oluşmasına katkı sunmak, üretimden tasarıma, tedarikçilikten markalaşmaya ve geleneksel iş modellerinden teknoloji ve ekonomi odaklı geçişi desteklemek ortak sorumluluğumuzun önemli bir parçası” ifadelerini kullandı.

Tozoğlu’ndan Anadolu’ya üretim üssü vurgusu

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ekmel Tozoğlu ise konuşmasında Türkiye’nin ekonomik gücünün tabana ve bölgelere daha dengeli şekilde yayılması gerektiğine dikkat çekti. TÜRKONFED’in yapısına ilişkin bilgi veren Tozoğlu, “Çatı kuruluşumuz TÜRKONFED, 26 bölgesel, 5 sektörel federasyonu, 340 derneği ve 100 bine yakın işletmesi ile Türkiye’nin en büyük bağımsız iş dünyası yapılanmasıdır. Bizler bağımsız ve gönüllü yapımızla Anadolu’nun her köşesindeki üretim gücünü harekete geçirmeyi, katma değerli üretimi, dijital ve yeşil dönüşümü Türkiye’nin geleceğine taşımayı ilke edindik. İşte bu vizyonun sahadaki en güçlü kalelerinden biri de Konya ve Karaman iş dünyamızın ortak gücünü temsil eden MEVLANASİFED’dir” dedi.

Sivil toplum kuruluşlarının ekonomik dönüşümde üstlendiği role de dikkat çeken Tozoğlu, Türkiye’nin yapısal reform ihtiyacının yalnızca kamu politikalarıyla sınırlı görülmemesi gerektiğini belirterek, “STK’lar sorunları dile getirmekle yetinmez; çözüm üretir, köprü kurar, ortak aklı harekete geçirir. Bugün burada katma değerli üretimden dijital dönüşüme, markalaşmadan insan sermayesine, lojistikten sürdürülebilirliğe kadar pek çok kritik başlığı ele alacağız. Her birimizin katkısı Konya ve Karaman’ın potansiyelini daha görünür kılacak ve Türkiye’nin yapısal reform ihtiyacına ışık tutacaktır. 2026 yılının yapısal reformlar yılı ilan edilmesi bu konunun ne kadar hayati olduğunu göstermektedir. Bizler bu çalıştayda yalnızca sorunları değil, çözüm yollarını da ortaya koyarak karar vericilere somut öneriler sunacağız” şeklinde konuştu.

Pekyatırmacı’dan “kalkınma yerelden başlar” mesajı

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da çalıştayın Konya’da düzenlenmesinin önemine dikkat çekerek, farklı alanlardan uzmanların aynı masa etrafında buluşmasının şehrin geleceği açısından önemli çıktılar sağlayacağını söyledi. Konya’nın tarımdan sanayiye, turizmden üniversitelere, ulaşımdan lojistiğe kadar birçok alanda güçlü bir şehir olduğunu ifade eden Pekyatırmacı, “Buraya davet edildiğim zaman açıkçası heyecanlandım. Çünkü önemli bir konu, önemli bir gündem Konya’da konuşulacak, tartışılacak ve buradan bir çıktı elde edilecek. Burada birbirinden değerli, konusunda uzman akademisyenler, iş dünyasından iş insanları ve kurumlarımızın temsilcileri var. Konya’da bu çalıştayın yapılıyor olması önemli. Çünkü Konya tarımsal üretimiyle, sanayi üretimiyle, turizmiyle, üniversiteleriyle, ulaşım imkanları ve lojistiğiyle güçlü bir şehir” dedi. Yerel yönetimlerin kentlerin ekonomik ve sosyal gelişimindeki rolüne de değinen Pekyatırmacı, “Bizim bir mottomuz var. Diyoruz ki kalkınma yerelden başlar. Yerel ne kadar güçlü ise ülke de o kadar güçlüdür. O yüzden yerel yönetimler olarak şehrimizin güçlü olması noktasında ne yapmamız gerektiği ile ilgili sürekli bir çalışma içerisindeyiz. Şehrimizi nasıl daha güçlü kılabiliriz, ekonomisini nasıl daha güçlü kılabiliriz, şehirleşme yönünden nasıl daha güçlü hale getirebiliriz, çevre yönünden nasıl daha güçlü kılabiliriz; insanımızın huzuru, mutluluğu ve refahı için neler yapabiliriz, bunlarla ilgili sürekli çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Yerel yönetimlerin görev alanının yalnızca klasik belediyecilik hizmetleriyle sınırlı olmadığını vurgulayan Pekyatırmacı, kamu, özel sektör, yerel yönetimler ve sivil toplum arasında kurulacak iş birliklerinin şehirlerin gelişiminde belirleyici olacağını söyledi. Pekyatırmacı, “Yerel yönetimler sadece belediyelerin temizlik hizmetlerini yürüttüğü, altyapı yaptığı, yol veya kaldırım yaptığı, park bahçe yaptığı veya imar hizmetlerini yürüttüğü bir alan değil. En azından biz öyle görmüyoruz. Yerel yönetimler her alanda hizmet üretmek, her alanda şehre değer katmak zorunda. Şehirde yaşayan insanların hem standardını yükseltecek hem huzurunu, mutluluğunu ve refahını artıracak projelerde iş birliği yapmak zorunda” ifadelerini kullandı.

Konya’nın geleceği için ortak akıl masası

Açılış konuşmalarının ardından Ekonomi Gazetesi yazarı Dr. Şeref Oğuz’un moderatörlüğünde çalıştay oturumlarına geçildi. Oturumlarda ilk olarak Konya ve bölgesinin sahip olduğu ekonomik potansiyelin mevcut kapasitesi ve bu kapasitenin Türkiye ekonomisine daha güçlü şekilde nasıl kazandırılabileceği ele alındı. Ardından bu potansiyelin önünde bulunan yapısal engeller ile söz konusu engellerin aşılması için gerekli düzenleme, politika ve uygulamalar üzerinde duruldu. Çalıştay masalarında ortaya konulan görüşlerde, Konya’nın yalnızca üretim yapan bir şehir olmanın ötesine geçerek yüksek katma değer, teknoloji, markalaşma ve küresel rekabet kapasitesini geliştirmesi gerektiği değerlendirildi.

Çalıştayın öne çıkan başlıklarından biri nitelikli insan kaynağı ve iş gücü oldu. İnsan sermayesinin güçlendirilmesi, yetenek çekimi, liderlik kapasitesi, profesyonel yönetici ihtiyacı, yeni nesil iş alanları ve gençlerin kariyer imkanları tartışılırken, Konya’nın ekonomik büyümesinin insan kaynağı politikalarıyla birlikte ele alınması gerektiğine dikkat çekildi. Bunun yanında markalaşma, kurumsallaşma, aile şirketlerinin dönüşümü ve uluslararasılaşma başlıkları da Konya’nın küresel rekabet gücünü artırabilecek alanlar arasında değerlendirildi. Lojistik ve altyapı konusu da çalıştayın önemli gündem maddeleri arasında yer aldı. Konya’nın bölgesel bir üretim ve lojistik merkezi olma kapasitesi, ulaşım bağlantıları, bölgesel üretim üssü niteliği ve kentin merkez konumunun ekonomik değere dönüştürülmesi üzerine görüşler paylaşıldı. Bunun yanı sıra enerji yönetimi, kaynak verimliliği, su yönetimi, döngüsel ekonomi, iklim uyumu, tarımın geleceği, akıllı tarım ve tarım teknolojileri, kritik mineraller ve stratejik hammaddeler, yeni enerji teknolojileri, savunma-sanayi teknoloji transferleri, yapay zeka ve endüstriyel veri gibi geleceğin ekonomisini şekillendirecek alanlar da masaya yatırıldı. Çalıştayda ortaya çıkan ortak yaklaşım, Konya’nın sahip olduğu güçlü üretim altyapısının teknoloji, nitelikli insan kaynağı, markalaşma, lojistik ve sürdürülebilirlik ekseninde daha ileri bir ekonomik modele taşınması gerektiği yönünde şekillendi. Kamu, özel sektör, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının aynı hedef doğrultusunda hareket etmesinin, hem Konya’nın hem de bölgenin rekabet gücünü artırabileceği vurgulandı.

"Katma değer üretimini artırmadan refahı artıramayız"

TÜRKONFED Yapısal Reformlar Komisyonu ve Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Avukat Mehmet Gün, yapısal reformların ekonomik büyüme ve toplumsal refah açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Katma değer üretiminin artırılmasının yalnızca şirketlerin ve sanayinin değil, doğrudan toplumun refah seviyesinin yükselmesi açısından da kritik olduğunu belirten Gün, "İş dünyasında yapısal reformların en temel amacı, katma değer üretimini en yüksek düzeye çıkarmak. Katma değer üretimini artırmadan refahı artırmak mümkün değil. Katma değer üretimi artmalı ki eğitime, sağlığa, güvenliğe ayıracağımız kaynaklar artabilsin. Katma değer üretimi artmalıdır ki sosyal güvenlik sistemimiz daha da güçlenebilsin, yaşlılarımıza ayırdığımız payı da artırabilelim" dedi.

Türkiye'nin gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşabilmesi için alışılmış yöntemlerin ötesine geçmesi gerektiğini ifade eden Gün, ekonomik dönüşümün yeni bir bakış açısıyla ele alınmasının zorunlu olduğunu söyleyerek, "Dünyanın en gelişmiş ülkeleri seviyesine çıkmak ve ileri geçmek için yapmamız gereken çok fazla şey var. Her zaman yapageldiğimiz ve bizi buraya getiren şeyleri yapmaya devam ederek diğer ülkeleri geçemeyiz. Bulunduğumuz yerden yukarı sıçrayabilmek için daha farklı düşünmeye ihtiyacımız var. Bunun için öncelikle durmak, düşünmek, hayal etmek ve hayal ettiğimiz yere sıçrayabilmek için neler yapmak gerektiğini düşünmeye ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

TÜRKONFED Yapısal Reformlar Komisyonu'nun çalışmalarının yalnızca mevcut sorunları tespit etmekten ibaret olmadığını, bölgelerin gelecekte ulaşabileceği noktaya ilişkin bir vizyon ortaya koymayı amaçladığını belirten Mehmet Gün, "TÜRKONFED Yapısal Reformlar Komisyonu'nun amacı, bölgelerin iş dünyası temsilcileri ve kanaat önderleri ile birlikte, günlük sorunların girdabına kapılmadan özgür bir fikir jimnastiği yapmak, potansiyeli hayal etmek ve bunu gerçekleştirmek için yapılması gerekenleri belirlemek. Bir diğer amacımız da potansiyelimizi sivil toplum olarak tespit etmek ve bu hayali gerçekleştirmek için yapılması gereken yapısal geliştirmeleri, reformları ortaya koymak" diyerek, çalıştayların bu açıdan önemli bir ortak akıl zemini oluşturduğunu ifade etti.

Görüş ve öneriler paylaşıldı

Konya'nın ekonomik gücünün Türkiye'nin büyüme ve kalkınma hedeflerine daha fazla katkı sunabilmesi için gerekli dönüşüm başlıklarının ele alındığı çalıştay, iş dünyası ile kamu ve sivil toplumun ortak akıl etrafında buluştuğu bir platform olarak tamamlandı. Çalıştayda ortaya konulan görüş ve önerilerin, Konya'nın bölgesel rekabet gücünün artırılması ve Türkiye'nin yapısal reform gündemine katkı sağlayacak çalışmaların geliştirilmesi açısından yol gösterici olması hedeflendi.

Yapısal reform çalıştaylarında elde edilecek reform önerileri, "Türkiye İş Dünyası Yapısal Reformlar ve Politika Önerileri" raporu olarak yayınlanacak ve ilgili politika yapıcı mercilere iletilecek.