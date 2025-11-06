KOOP-İŞ sendikası Swatch Türkiye’de 10 Kasım’da greve başlıyor

ANKARA (EKONOMİ)

Sendikadan yapılan açıklamada, alınan grev kararının 10 Kasım günü başlayacağı duyuruldu. Açıklamada, KOOP-İŞ Sendikası ile Swatch Group Turkey Saat Tic. Ltd. Şti. arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin sonuçsuz kaldığı ve işverenin çalışanların talebini reddettiği belirtildi.

KOOP-İŞ: İşveren yetkiye itiraz etti, süreç uzadı, oluşan mağduriyeti oluştu

KOOP-İŞ açıklamasında işverenin Nisan 2024’te yetkili sendika olunmasına karşılık, işverenin itiraz ettiği ve süreci uzattığı, bunun sonucunda da işçilerin kayıplara uğradığı belirtilerek, “İşveren, gecikmenin yükünü çalışanlara yüklercesine toplu iş sözleşmesinin başlangıç tarihini 1 Temmuz 2025 olarak teklif etmiş; böylelikle uzun süre boyunca yaşanan hak kayıplarının telafisini sağlayacak bir yaklaşım sergilememiştir. Müzakerelerde sunulan teklifler, gecikmeyi telafi etmekten uzak olduğu gibi yetersiz ve günümüz ekonomik koşulları ile bağdaşmayan niteliktedir” denildi.

İşveren işçilere eşit yansıtılmayan teklif sundu, ayrımcı davrandı

Sendika açıklamasında, yetersiz teklifin dahi tüm üyelere eşit şekilde yansıtılmayacağı, mağazada çalışan üyelere sınırlı haklar önerdikleri, merkez ofis üyelerinin ise hakların büyük çoğunluğunun dışında bırakıldığı vurgulanarak, “Bu ayrımcı ve adaletsiz tutum çalışma barışını zedelemiş ve müzakere sürecini çıkmaza sürüklemiştir” denildi.

Sendikanın bu tutuma karşı eşitlik ve adalet ilkesi çerçevesinde taviz vermeyeceği ve grev kararını uygulamaya koyduğu belirtilen açıklamada, 10 Kasım saat 10.00 itibariyle grevin başlayacağı duyuruldu.