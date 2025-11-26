KOOP-İŞ Swatch grevinin sona erdiğini, uzlaşma sağlandığını duyurdu

Mehmet KAYA - ANKARA

KOOP-İŞ Sendikası, Swatch mağazalarında uzlaşma sağlandığını ve 17 gündür devam eden grevin sonlandırıldığını açıkladı.

Sendikadan yapılan açıklamada, “Swatch Group Türkiye mağazalarında çalışan üyelerimizin alınteriyle, kararlılığıyla ve sarsılmaz dayanışmasıyla Türkiye’nin dört bir yanındaki AVM’lerde büyük kararlılıkla sürdürülen onurlu grevimiz, 17. gününde büyük bir başarıyla sonuçlandı” denildi.

Sendika, işverenle yapılan müzakerelerin sonucunda anlaşma sağlandığını ve 26 Kasım günü itibariyle işbaşı yapıldığını bildirdi.

Yazılı açıklamada, ücretlerde önemli iyileştirmeler yanında, çalışma koşullarında kalıcı düzenlemeler, sosyal haklarda kazanımlar sağlandığı belirtilerek, “Bu başarı; yalnızca Swatch çalışanlarının değil, AVM’lerde zor koşullarda çalışan on binlerce emekçinin mücadelesi açısından da emsal niteliğinde bir kazanım oldu.Bu Grev ve kazanımları tüm perakende sektörünün geleceğine ışık tutacak, AVM sektöründe çalışan diğer emekçiler için de yeni bir umut ışığı olacaktır” denildi.

Yazılı açıklamada, aynı zamanda TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı olan KOOP-İŞ Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar'ın şu sözlerine yer verildi:

“Bu mücadele asla yalnız yürünmedi. Üyelerimizin hakkını alana kadar el ele, omuz omuza olduk. Üyelerimizin gösterdiği dayanışma, cesaret ve inançla birlikte bugün bu haklı ve onurlu mücadelenin karşılığını aldık. Bu zafer, emeğin, alın terinin ve örgütlü dayanışmanın zaferidir.

Grevimize destek veren bu grevin asıl kahramanları Swatch çalışanı tüm üyelerimize, süreç boyunca dayanışmalarını esirgemeyen basın çalışanlarına, UNI Global Union başta olmak üzere, ulusal ve uluslararası sendikal örgütlere, Konfederasyonumuz TÜRK-İŞ'e, kardeş sendikalarımıza, Koop- İş Sendikamızın tüm teşkilatına, dayanışma mesajlarıyla bizlere güç veren tüm kurum ve emek dostlarına, ve değerli halkımıza şükranlarımızı sunuyoruz."

Uzlaşma: İşverenin mağaza ve ofis çalışanları ayrımı gündemden çıktı

Bu arada, KOOP-İŞ ve Swatch Group Türkiye arasında 25 Kasım itibariyle imzalanan sözleşmenin detayları da belli oldu.

Buna göre 2026’dan itibaren 40 saatlik çalışma haftası, 2026’dan itibaren iki günlük hafta tatili, ücretlerde pozisyon bazlı artışlar, sosyal yardım, çocuk yardımı, resmi tatil yardımı, eğitim yardımı ilk defa uygulanmaya başlayacak, yemek ve yol yardımında kayda değer yükselişler, ikramiye ve kıdem teşvik primi haklarının yer aldığı belirtildi.

Grev nedenlerinden olan, işverenin ısrarlı olduğu ofis ve mağaza çalışanları arasında farklı düzenleme tekliflerinin kabul edilmediği, elde edilen kazanımların tüm çalışanlar için geçerli olacağı vurgulandı.