Kooperatif Bilgi Sistemi'ne veri aktarımı süresi uzatıldı

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Kooperatif Bilgi Sistemi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Önceki yönetmeliğe göre, kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyelerince kooperatife ilişkin verilerin, KOOPBİS'in kurulum tarihinden itibaren 6 ay içinde sisteme girilmesi gerekiyordu.

Ülkedeki 60 bine yakın kooperatif ve 6,5 milyon kooperatif ortağının veri girişinde yaşanacak sorunları en aza indirmek, daha güvenli ve sağlıklı veri girişi süreci sağlamak için bu sürenin uzatılması kararlaştırıldı.

Bu kapsamda, KOOPBİS'in kurulumundan itibaren 6 ay olarak düzenlenen süre 1 yıla çıkarıldı. Bu sürenin sonunda Ticaret Bakanlığı, 6 ay daha süre uzatımına yetkili kılındı.

Görevli temsilcilere ödenecek tutar düzenlendi

Öte yandan, Bakanlık tarafından hazırlanan "Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcisinin Nitelik ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" de Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, kooperatiflerin genel kurul toplantılarında görevlendirilecek temsilcilere, mesai saatleri içinde "1000" gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar ödenecek. Mesai saatleri dışında ise ödenecek meblağ, "1200" gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacak.